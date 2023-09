Programme TV de l’équipe nationale de Norvège

Le programme télévisé de l’équipe nationale norvégienne de World Soccer Talk diffuse tous les matchs aux États-Unis, vous ne manquerez donc jamais un match.

Contrairement à l’équipe féminine de Norvège, ancienne championne de la Coupe du monde, olympique et européenne, l’équipe masculine n’a pas connu autant de succès.

Les Norvégiens n’ont disputé que trois Coupes du monde – 1938, 1994 et 1998. Bien qu’ils aient atteint la phase à élimination directe à deux de ces occasions. En euros, eh bien, ils ne gagnent pas très souvent des euros. En fait, leur seule apparition remonte à 2000, où ils ont terminé neuvième.

La Norvège a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, alors que le football masculin était encore un tournoi senior et non une épreuve U-23 comme c’est le cas aujourd’hui. Ce qui est amusant à propos de la Norvège, c’est qu’elle est l’une des rares équipes à avoir affronté le Brésil et à n’avoir jamais perdu. En trois matches amicaux et un match de groupe de Coupe du monde contre les quintuples champions du monde, la Norvège a une fiche de 2-2-0.

Programme TV norvégien et liens de streaming

Premier jeu: 12 juillet 1908 (Défaite contre la Suède à Göteborg)

Directeur: Ståle Solbakken

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 12 (1938)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : 9e (2000)

Où puis-je regarder le match de la Norvège ?

Le Championnat d’Europe (Euros) sera diffusé sur les réseaux FOX jusqu’au tournoi 2028. Recherchez donc des jeux en anglais sur FOX, FS1 et FS2.

Cependant, certains jeux européens ne sont disponibles sur Fubo que sur les chaînes sportives exclusives de la plateforme de streaming. Cela inclut certains matchs de qualification pour l’Euro et les matchs de l’UEFA Nations League.

TelevisaUnivision (Univision et TUDN aux États-Unis) propose des jeux espagnols issus de ces compétitions. Les jeux qui ne sont pas diffusés à la télévision espagnole sont diffusés en direct sur ViX.

FOX Sports et Telemundo/Peacock couvriront à nouveau la Coupe du monde en 2026. Il s’agit pour la première fois d’un peloton élargi de 48 équipes, les chances de qualification de la Norvège ont donc augmenté.

Regardez la Norvège sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

