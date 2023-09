Programme TV de l’équipe nationale de la Jamaïque

Le programme télévisé de l’équipe nationale de Jamaïque de World Soccer Talk propose tous les Reggae Boyz jeu diffusé aux États-Unis.

L’équipe nationale jamaïcaine a commencé à jouer en 1925, mais n’est devenue membre de la FIFA qu’en 1962, la même année où le pays est devenu indépendant du Royaume-Uni.

Les Reggae Boyz ne se sont qualifiés qu’une seule fois pour la Coupe du Monde : France 1998. Malgré leur défaite en phase de groupes, ce fut une campagne mémorable. Ils ont battu le Japon lors de leur dernier match, devenant ainsi la deuxième nation des Caraïbes à remporter un match de Coupe du monde.

La Jamaïque a été six fois championne de la Coupe des Caraïbes. Ils ont également participé à deux tournois de la Copa América – en 2015 et 2016. Lors de la Gold Cup, la Jamaïque a terminé deuxième et troisième à deux reprises.

Programme TV de la Jamaïque et liens de streaming

mardi 12 septembre 20h00 HE Jamaïque contre Haïti ( Ligue des Nations de la CONCACAF )



Premier jeu: 22 mars 1925 (victoire contre Haïti à Port-au-Prince)

Directeur: Heimir Hallgrimsson

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 22 (1998)

Meilleur résultat en Gold Cup/CONCACAF : Finaliste (2015, 2017)

Où puis-je regarder le match de la Jamaïque ?

La Ligue des Nations de la CONCACAF, à partir de 2023, est disponible sur Paramount+. La Gold Cup de la CONCACAF aura une place sur Univision/TUDN en 2025 pour la couverture espagnole. Auparavant, FOX Sports détenait les droits en anglais, mais pour 2025, les choses sont encore en suspens.

Les matchs de qualification pour la Coupe du monde et les matchs amicaux contre les États-Unis peuvent atterrir sur TNT, TBS et/ou le service de streaming Max. Telemundo, Universo et/ou Peacock sont les domiciles espagnols de ces jeux.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 reviendra sur FOX Sports et Telemundo. Les droits de diffusion des qualifications de la CONCACAF pour 2026 n’ont pas encore été annoncés.

Photo de : Imago