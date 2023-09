Tout sur Les Éléphants? Notre programme télévisé de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire vous permettra de regarder chaque match.

Officiellement connue par la FIFA sous son nom français Côte d’Ivoire, la Côte d’Ivoire est la cinquième équipe la plus décorée d’Afrique en matière de CAN – la Coupe d’Afrique des Nations. Dans le premier tournoi international du continent, la Côte d’Ivoire a gagné deux fois et a également terminé deux fois deuxième.

La Côte d’Ivoire possède également une troisième place au Championnat d’Afrique des Nations du même nom. Ce tournoi limite les équipes nationales aux joueurs qui jouent dans les ligues nationales de leur pays respectif.

Jusqu’en 1958, la Côte d’Ivoire faisait partie de la France et ne pouvait donc pas tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde. Une fois devenus indépendants, ils ont finalement tenté de se qualifier en 1975. Mais ils n’y parviendront qu’en 2006. Cela a marqué le début d’une séquence de trois participations consécutives. Ils ne sont jamais sortis de la phase de groupes, mais ont remporté un match dans chaque tournoi.

La Côte d’Ivoire a produit de nombreux joueurs devenus familiers aux fans de football du monde entier. Didier Drogba, Yaya, Kolo Touré et Wilfried Bony font partie de ceux qui ont porté le maillot des Eléphants.

Programme TV de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire et liens de diffusion en continu

Premier jeu: 13 avril 1960 (Victoire contre le Dahomey (Bénin) à Madagascar)

Directeur: Jean-Louis Gasset

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Dix-septième place (2010)

Meilleur résultat de la Coupe d’Afrique des Nations : Gagnants (1992, 2015)

Où puis-je voir le match de la Côte d’Ivoire ?

Les équipes africaines peuvent parfois être difficiles à localiser à la télévision aux États-Unis.

La Coupe d’Afrique des Nations, ou AFCON, est le plus grand tournoi de la région. beIN SPORTS propose ces jeux aux États-Unis.

Si la Côte d’Ivoire se qualifie pour la Coupe du monde 2026, la couverture reviendra sur FOX Sports et Telemundo/Peacock.

Les réseaux FOX, Telemundo et beIN SPORTS sont tous disponibles sur Fubo.

Les parties amicales peuvent apparaître presque n’importe où en fonction du lieu et de l’adversaire, alors vérifiez ici toute liste de jeux inhabituelle.

Regardez la Côte d’Ivoire sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Ne manquez aucun match de la Côte d’Ivoire !

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui détaille où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago