Programme TV de l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine

Ce programme télévisé de l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine vous fera regarder le Dragons de n’importe où aux États-Unis.

L’une des équipes nationales les plus récentes, la Bosnie-Herzégovine, a fait ses débuts en 1995, après avoir obtenu son indépendance de la Yougoslavie.

La première fois que la nouvelle nation a pu tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde et l’Euro, c’était respectivement en 1998 et 2000. Mais à chaque fois, et presque à chaque fois depuis, les choses se sont soldées par une déception.

La première, et à ce jour la seule, où la Bosnie-Herzégovine s’est qualifiée pour un tournoi majeur a eu lieu à Brésil 2014. Elle a terminé troisième de son groupe, derrière les éventuels finalistes, l’Argentine et le Nigeria. En guise de consolation, ils ont battu l’Iran lors de leur dernier match de groupe du tournoi.

L’ancien joueur de Man City et de la Roma, Edin Džeko, est le leader de tous les temps en termes d’apparitions et de buts pour le pays.

Programme TV de Bosnie-Herzégovine et liens de diffusion en continu

Premier jeu: 30 novembre 1995 (défaite contre l’Albanie à Tirana)

Directeur: Mého Kodro

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 20 (2014)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : Jamais qualifié

Où puis-je regarder le match de Bosnie-Herzégovine ?

Le Championnat d’Europe et ses matchs de qualification peuvent être localisés sur FOX, FS1 et FS2 jusqu’à l’édition 2028 pour une couverture en anglais.

Attention cependant, certains matchs de qualification pour l’Euro et de l’UEFA Nations League ne sont disponibles que via Fubo.

Univision, TUDN et ViX diffusent les matchs internationaux de l’UEFA en espagnol.

Si la Bosnie-Herzégovine revient à la Coupe du monde, FOX Sports et Telemundo/Peacock disputeront à nouveau des matchs en 2026.

Regardez la Bosnie-Herzégovine sur Fubo :

