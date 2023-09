Programme TV de l’équipe nationale d’Albanie

Attrapez le Kuq e Zinjte sur un écran près de chez vous avec le programme télévisé de l’équipe nationale d’Albanie de World Soccer Talk.

L’équipe nationale albanaise a été membre fondateur de l’UEFA en 1954. Mais à part deux titres mineurs (la Coupe des Balkans en 1946 et le Tournoi international de Malte en 2000), elle n’a pas connu beaucoup de succès.

La nation n’a jamais participé à une phase finale de Coupe du monde. De plus, leur brève apparition en phase de groupes à l’Euro 2016 était leur seule incursion dans cette compétition à ce jour.

Depuis la création de la Ligue des Nations de l’UEFA, l’Albanie a participé à la Ligue C et à la Ligue B. En août 2015, l’Albanie a atteint son plus haut classement FIFA – 22e.

La Fédération albanaise possède l’Arena Kombëtare, le terrain de l’équipe nationale situé à Tirana. Il accueille 22 500 spectateurs.

Programme TV Albanie et liens de streaming

Premier jeu: 7 octobre 1946 (défaite contre la Yougoslavie à Tirana)

Directeur: Sylvinho

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Jamais qualifié

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : 18e (2016 – seule apparition)

Où puis-je regarder le match de l’Albanie ?

L’Euro et ses matchs de qualification seront diffusés aux États-Unis sur les plateformes FOX Sports jusqu’au tournoi 2028.

Cependant, certains matchs de qualification pour l’Euro et de l’UEFA Nations League sont exclusifs à Fubo, dans le cadre de cet accord de droits.

Univision et TUDN à la télévision et ViX streaming sont les foyers de la couverture espagnole des matches internationaux de l’UEFA.

Si 2026 marque les débuts de l’Albanie en Coupe du monde, FOX Sports et Telemundo/Peacock sont les endroits où trouver des matchs aux États-Unis.

