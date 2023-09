Ne manquez pas un Bafan Bafanun match avec notre programme télévisé de l’équipe nationale d’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud s’est qualifiée à trois reprises pour la Coupe du monde, s’inclinant à chaque fois en phase de groupes. Même s’ils ont fait un peu mieux en 2002, leur passage en 2010 en tant que pays hôte est sûrement le point culminant de l’histoire de la Coupe du Monde des Bafana Bafana (« Les Garçons »).

Cette année-là, même s’ils sont devenus le premier pays hôte à ne pas sortir de la phase de groupes, ils ont laissé une marque indélébile sur le monde du football. Le tout premier pays hôte africain, ses supporters et ses joueurs à l’enthousiasme contagieux (et le bourdonnement assourdissant de la vuvuzela) ne seront pas oubliés de sitôt.

Avant les années 1990, le football en Afrique du Sud était entaché par la politique de ségrégation raciale de l’apartheid. En conséquence, en 1958, l’Afrique du Sud fut expulsée de la CAF. Trois ans plus tard, après avoir échoué à adopter les statuts non discriminatoires de l’organisation, ils ont également été suspendus de la FIFA. Après avoir été brièvement réadmis, ils furent à nouveau suspendus en 1964 et finalement formellement expulsés en 1976.

Finalement, en 1991, la ségrégation fut abolie dans le pays. Lorsqu’une nouvelle fédération sud-africaine a été créée, elle a été réadmise à la FIFA et à la CAF.

Même si elle n’a pas réussi à se qualifier pour la CAN du premier coup en 1994, l’Afrique du Sud a accueilli la compétition en 1996 et a remporté la compétition. Ils ont enchaîné avec des deuxième et troisième places en 1998 et 2000. Cependant, ils n’ont pas encore égalé ces performances depuis.

Programme TV de l’équipe nationale d’Afrique du Sud et liens de diffusion en continu

Premier jeu: 9 juillet 1906 (victoire contre l’Argentine à Buenos Aires)

Directeur: Hugo Broos

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Dix-septième place (2002)

Meilleur résultat de la Coupe d’Afrique des Nations : Gagnants (1996)

