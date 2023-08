Programme TV de Lecce pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Lecce propose tous les matchs pour Je Giallorossi tout au long de la saison.

Historiquement une équipe de niveau inférieur, Lecce ne joue en Serie A que depuis la saison 1985/86.

Programme TV de Lecce et liens de streaming

dimanche 27 août 12 h 30 HE Fiorentina contre Lecce ( Serie A italienne )

dimanche 03 septembre 14 h 45 HE Lecce contre Salernitana ( Serie A italienne )



Fondé: 1927

Stade: Stade Via del Mare

Directeur: Roberto D’Aversa

Titres italiens de haut vol / coupe: 0 / 0

Titres de division inférieure : 6 (2 Série B, 4 Série C)

Où puis-je regarder le match de Lecce ?

Vous retrouverez les matchs de Serie A et de Coppa Italia en direct sur Paramount+. Certains matchs de championnat sont diffusés à la télévision sur CBS Sports Network, mais ceux-ci comportent presque exclusivement des matchs de renom.

Lecce ne s’est jamais qualifié pour la compétition européenne. Mais s’ils apparaissent en UEFA Champions League, Europa League ou Conference League, les matchs sont sur Paramount+.

Les retransmissions espagnoles des matchs de l’UEFA peuvent être trouvées sur Univision, TUDN et/ou UniMás. Le streaming est fourni par ViX de TelevisaUnivision.

Regardez Lecce sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Lecce

L’Unione Sportiva Lecce a été fondée en 1927 à Lecce, située dans le sud-est de l’Italie (le talon de la botte). Lecce est en fait un club phénix, successeur du Sporting Club Lecce qui a joué de 1908 à 1924.

Cette deuxième version de Lecce connut également des difficultés au début, cessant ses activités en 1932. Mais elle reviendra en 1934 et est restée active depuis.

Pendant des décennies, le club a été embourbé dans les deuxième et troisième divisions du football italien. Ils ont finalement atteint la Serie A pour la première fois en 1985, mais ont été relégués après seulement un an. Depuis, ils ont connu des hauts et des bas toutes les quelques années, y compris une période dans les années 2010 en Serie C.

Lecce n’a jamais remporté la Serie A, mais a conquis le deuxième niveau deux fois et le troisième quatre fois au fil des ans. S’il parvient à rester en Serie A, le club cherchera à obtenir sa toute première place dans une compétition de l’UEFA.

Le SSC Bari, la seule autre équipe véritablement « majeure » de la région des Pouilles, est le grand rival de Lecce.

Le Stadio Via del mare a été construit en 1966 et peut accueillir plus de 40 000 spectateurs. Tragiquement, en 2007, un responsable de l’équipement du club a été tué lorsque la foudre a frappé le terrain lors d’une séance d’entraînement.

