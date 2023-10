Programme TV de l’Angel City FC : voyez les stars en action

Suivez toute l’action du football féminin à Los Angeles avec notre programme télévisé de l’Angel City FC.

L’un des clubs les plus récents de la NWSL n’a pas encore fait sensation sur le terrain, mais il est devenu un modèle pour les futures équipes d’expansion.

Programme TV du Angel City FC

Angel City à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 15 octobre 17h00 HE Angel City contre Portland Thorns FC (NWSL)



Fondé: 2020 (Première saison NWSL 2022)

Stade: Stade BMO

Directeur: Becki Tweed (par intérim)

Titres NWSL : 0

Autres titres : 0

Où puis-je regarder le match d’Angel City ?

À partir de 2024, la NWSL a conclu un accord de diffusion avec ESPN, CBS, Amazon et Scripps.

Revenez bientôt pour plus de détails sur où trouver des jeux au fur et à mesure du déploiement de la nouvelle offre.

Histoire de l’Angel City FC

Angel City a marqué le retour du football professionnel féminin à Los Angeles pour la première fois depuis plus d’une décennie. Le Los Angeles Sol de la ligue WPS a remporté la saison régulière lors de sa seule campagne, 2009, avant de tomber dans le match pour le titre et de se coucher.

L’ACFC se distingue par son groupe de propriété majoritairement dirigé par des femmes. L’actrice Natalie Portman, ainsi que d’autres personnalités connues comme Serena Williams, Jessica Chastain, America Ferrera, Jennifer Garner et Eva Longoria figuraient parmi les membres fondateurs de la propriété. De plus, les anciennes joueuses de l’USWNT Julie Foudy, Mia Hamm, Shannon Boxx, Abby Wambach et d’autres faisaient partie du groupe global.

« Angel City » a commencé comme nom réservé pour le club, mais a finalement été choisi comme nom officiel. L’insigne présente un ange stylisé avec des ailes basées sur celles de la buse à queue rousse de Californie du Sud.

Le club joue des matchs à domicile près du centre-ville de Los Angeles au BMO Stadium, également domicile du LAFC de la MLS.

Angel City est devenue une équipe populaire localement, comptant en moyenne plus de 19 000 fans par match lors de sa saison inaugurale 2022. Ces fans n’ont cependant pas été récompensés par une place en séries éliminatoires. L’ACFC a terminé à la huitième place et a raté le cut cette première saison, et n’a pas progressé depuis la phase de groupes de la Challenge Cup en 2022 ou 2023.

