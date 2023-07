Programme TV de la Lazio – World Soccer Talk

Ce programme télévisé du Latium contient les détails pour regarder Rome Biancocelesti aux Etats-Unis.

La Lazio tombe généralement dans le deuxième niveau des équipes de Serie A et est souvent éclipsée par ses rivaux locaux, l’AS Roma.

Où puis-je regarder le match de la Lazio ?

jeudi 27 juillet 11h00 HE Lazio contre Gênes (Club amical)

dimanche 20 août 14 h 45 HE Lecce contre Lazio (Série A italienne)



Fondé: 9 janvier 1900

Stade: Stade olympique

Directeur: Maurizio Sarri

Titres italiens de haut vol / coupe: 2 / 7

Titres européens : Coupe des vainqueurs de coupe (1999), Super Coupe (1999)

Programme TV Lazio et liens de streaming

Regarder la Serie A, et cette Lazio, est assez simple pour les téléspectateurs aux États-Unis.

Serie A et Coppa Italia sur le service de streaming Paramount +, avec toutes les compétitions disponibles en streaming. Cependant, certains jeux figurent sur CBS Sports Network, et ceux-ci ne sont généralement pas disponibles sur Paramount +. Ces correspondances peuvent être trouvées sur les fournisseurs de câble ou de satellite qui transportent CBSSN, ou des streamers comme Fubo et DirecTV Stream.

CBS Sports détient également les droits sur l’UEFA Champions League, l’Europa League et la Conference League. Tous les jeux sont sur Paramount +, avec certains jeux à élimination directe diffusés sur le réseau principal de CBS. La couverture espagnole des compétitions interclubs de l’UEFA est diffusée sur les réseaux Univision, TUDN et UniMás. Le streaming espagnol peut être trouvé via ViX.

Regardez la Lazio sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire du Latium

À l’origine Società Podistica Lazio, le club a été fondé juste après le début du XXe siècle, le 9 janvier 1900. Lazio a conservé le statut d’amateur jusqu’en 1912.

La Lazio a résisté aux efforts du gouvernement fasciste dans les années 1920 pour fusionner les différents clubs de Rome en une seule équipe plus forte pour rivaliser avec les plus grandes équipes du Nord. Ces efforts ont abouti à la création du plus grand rival de la Lazio, l’AS Roma, avec qui ils partagent actuellement le Stadio Olimpico. Les matchs entre les deux sont connus sous le nom de Derby de la Capitale.

Malheureusement, certains des groupes ultras hardcore de la Lazio ont acquis une réputation de racisme et de violence, mais cela a quelque peu diminué ces dernières années.

La Lazio était un membre original de la Serie A pour sa première saison en 1929. Depuis, ils ont joué la majeure partie de leur histoire dans le peloton de tête, avec seulement 11 saisons passées en Serie B. Le club n’est jamais tombé en Serie C. Ils ont joué sans interruption en Serie A depuis la saison 1989-90.

L’un de leurs passages au deuxième niveau a été le résultat d’un scandale de paris qui les a vus relégués comme punition en 1980.

Malgré sa présence fréquente dans l’élite, la Lazio n’a remporté la Serie A que deux fois – en 1974 et 2000. Elle a cependant remporté six de ses sept titres de Coppa Italia depuis l’édition 1997-98.

La Coupe des vainqueurs de coupe 1999 et la Super Coupe de l’UEFA qui a suivi sont les deux seuls triomphes européens dans la salle des trophées de la Lazio. La Lazio est tombée face à l’Inter en finale de la Coupe UEFA 1998, leur seule autre apparition dans une grande finale européenne.

Récemment, la saison 2022-23 les a vus atteindre leur meilleur résultat en Serie A depuis leur victoire en championnat en 2000, en tant que finalistes derrière les champions Napoli.

Dernières nouvelles du Latium