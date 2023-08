Programme TV de Gérone pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de Girona de World Soccer Talk contient tous les détails sur quand et où vous pouvez regarder le Blanquivermells aux Etats-Unis.

Près d’un siècle, Gérone n’a atteint que récemment le sommet de la pyramide du football espagnol.

Programme TV de Gérone

Gérone à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 12 août 11h00 HE Real Sociedad contre Gérone ( Liga espagnole )

dimanche 20 août 11 h 30 HE Gérone contre Getafe ( Liga espagnole )



Fondé: 1930

Stade: Estadi Montilivi

Directeur: Michel

Titres espagnols de haut niveau : 0

Titres espagnols en Coupe du Roi : 0

Titres européens : 0

Où puis-je regarder le match de Gérone ?

Chaque match de la Liga et certains matchs de la Segunda División sont diffusés en direct sur ESPN + en anglais et en espagnol. Vous trouverez également la Copa del Rey sur ESPN +.

La plupart des matchs de LaLiga sont également diffusés sur ESPN Deportes en espagnol. Donc, si vous avez un service qui transporte le réseau, comme Fubo et DirecTV Stream, vous pouvez y voir des jeux sans vous abonner à ESPN+.

Regardez Gérone sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Malheureusement, Gérone ne s’est jamais qualifiée pour la compétition européenne, mais si et quand ils le font, Paramount + a une couverture en anglais, tandis que Univision/UniMás/TUDN et ViX diffusent des jeux en espagnol.

Histoire de Gérone

Le Girona Futbol Club a été formé en 1930, en tant que successeurs des clubs précédents de la ville qui avaient disparu.

Le club a passé l’intégralité du 20e siècle à se battre dans les niveaux inférieurs du système espagnol. De la Segunda División aux points les plus bas des ligues régionales, ce fut une lutte pour l’équipe catalane.

Seule une poignée de championnats de division inférieure bordent le trophée de Gérone.

Ce n’est qu’en 2017 que le club a finalement atteint la Liga, mais pas après quelques épisodes de déception supplémentaires. Un but de dernière minute lors du dernier match de la saison a fait sombrer les espoirs en 2015. L’année suivante, ils ont perdu lors de la finale des éliminatoires de promotion. Mais ils ont finalement réussi à franchir le cap, terminant deuxièmes en 2017 et obtenant pour la première fois une place automatique dans le peloton de tête.

Peu de temps après sa promotion, City Football Group (Manchester City, NYCFC) est devenu copropriétaire du club, annonçant une nouvelle ère de ressources pour le club. Gérone compte également Marcelo Claure parmi son groupe de propriétaires actuel. Claure était co-fondateur de la franchise MLS qui est devenue l’Inter Miami CF.

Ce premier séjour en Liga a été bref, car le club a été expulsé le dernier jour de la saison 2019. Mais trois campagnes plus tard, une victoire en séries éliminatoires les a renvoyés au premier rang.

