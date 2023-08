Programme TV de Galatasaray pour les téléspectateurs américains

Ce programme TV Galatasaray a tout ce dont vous avez besoin pour suivre l’un des meilleurs clubs turcs.

Galatasaray est l’un des trois principaux clubs d’Istanbul, le « Big Three » du football turc qui comprend également Beşiktaş et Fenerbahçe. Aucun de ces trois n’a jamais été relégué depuis la fondation de la Süper Lig en 1959.

Programme TV Galatasaray et liens de streaming

Galatasaray à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 12 août 14 h 45 HE Kayserispor contre Galatasaray (Süper Lig turque)



Fondé: 1905

Stade: Parc des Béliers

Directeur: Okan Buruk

Titres en Süper Lig : 23

Titres en Coupe de Turquie : 18

Titres européens : Coupe UEFA (2000)

La Süper Lig turque est diffusée sur beIN SPORTS aux États-Unis.

Les jeux sont diffusés chaque semaine sur la chaîne principale beIN, beIN SPORTS en Español, et/ou en streaming sur beIN CONNECT. Galatasaray, étant l’un des plus grands clubs, a presque toujours ses matchs en vedette.

Vous pouvez trouver toutes les chaînes beIN sur le service Fubo.

Les compétitions de l’UEFA, telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa, sont terminées sur Paramount+ pour une couverture en anglais. En espagnol, vous trouverez des jeux télévisés sur Univision, TUDN et UniMás. Les jeux ne sont pas diffusés à la télévision en direct sur ViX.

Histoire de Galatasaray

Galatasaray Spor Kulübü date de 1905 et est basée sur la rive européenne du Bosphore à Istanbul – la ville la plus peuplée de toute l’Europe.

L’équipe de football fait partie d’un plus grand parapluie de club de sport qui comprend un programme de basket-ball notable parmi de nombreux autres sports. Les couleurs traditionnelles de Galatasaray sont une chemise rouge foncé et jaune coupée en deux avec un short blanc.

Le club a été fondé par des étudiants du lycée Galatasaray – une école qui remonte elle-même à 1481 et qui porte le nom du club.

Très tôt, le club a participé à la Ligue d’Istanbul, remportant finalement quinze titres dans la compétition régionale.

Lorsque la Süper Lig nationale a été fondée en 1959, Galatasaray en était membre et n’a jamais quitté la ligue depuis. Ils ont remporté le concours pour la première fois en 1962 et ont remporté les honneurs 22 fois de plus depuis. Ils ont également remporté la Coupe de Turquie plus souvent que tout autre club, avec un record de 18 titres.

En Europe, cependant, un seul triomphe en Coupe UEFA (et en Super Coupe bonus) en 2000 orne la vaste salle des trophées du club.

Les rivalités entre Galatasaray et les autres équipes d’Istanbul Fenerbahçe et Beşiktaş sont parmi les plus féroces au monde. Galatasaray est cependant le plus décoré des trois.

Actualités et reportages sur Galatasaray

