Programme TV de Copenhague pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé du World Soccer Talk FC Copenhague contient les informations que vous devez regarder Cale de Byens des États.

Le Football Club København est l’équipe la plus titrée du Danemark au niveau national, avec un nombre record de titres de champion. Et cela sans compter uniquement les titres remportés depuis la création du club moderne en 1992. Le succès des deux clubs qui ont fusionné pour former le FCK dresse un tableau encore plus large du succès.

Programme TV du FC Copenhague et liens de streaming

FC Copenhague à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mardi 03 octobre 15h00 HE FC Copenhague contre Bayern Munich (UEFA Ligue des Champions)



Fondé: 1992 (fusion de Kjøbenhavns Boldklub et Boldklubben 1903)

Stade: Stade Parken

Directeur: Jacob Neestrup

Titres danois de haut niveau : 15

Titres de la Coupe du Danemark : 9 (2019, 2022)

Meilleure finition européenne : Quarts de finale de la Ligue Europa (2020)

Où puis-je regarder le match du FC Copenhague ?

Les matchs de la ligue danoise de Superliga sont disponibles via OneFootball.

Les tournois de clubs de l’UEFA, y compris certains matchs de qualification, sont sur Paramount+. En anglais, chaque match de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de Conférence une fois les phases finales commencées, est diffusé en direct sur le service. Certains jeux apparaîtront également sur CBS, CBS Sports Network et CBS Sports Golazo Network.

Univision, UniMás, TUDN et ViX couvrent en espagnol les matches de l’UEFA.

Regardez le FC Copenhague en UEFA sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire du FC Copenhague

Le FC København n’a été créé qu’en 1992. Deux clubs, le Kjøbenhavns Boldklub et le Boldklubben 1903, ont tous deux réussi sur le terrain, mais connaissaient des difficultés financières. KB était en fait le plus ancien club d’Europe continentale.

Les deux clubs ont fusionné leurs équipes de football professionnel pour former le FC Copenhague, donnant naissance au club que nous connaissons aujourd’hui.

KB a remporté 15 titres de première division en son temps, un record désormais égalé par son successeur, Copenhague. Le B 1903 a remporté sept titres, ce qui fait du club combiné de loin le plus performant en termes de succès en championnat.

C’est une histoire similaire en Coupe du Danemark, où Copenhague a remporté neuf titres depuis 1995, à égalité pour le plus grand nombre de titres jamais remportés. L’ajout des trois victoires antérieures combinées de B 1903 et KB les place en tête du peloton.

Le FCK est le seul club danois à avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions, même s’il n’a jamais remporté de trophée européen.

La plus grande rivalité du FC Copenhague est un derby local avec le Brøndby IF.

Le stade Parken est un stade 4 étoiles de l’UEFA ouvert en 1992. En plus des matchs de Copenhague, c’est le stade de l’équipe nationale danoise. Lors de l’Euro 2020 multinational, Parken a accueilli quatre matches.

Ne manquez aucun match du FC Copenhague

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago