Programme TV de Brighton : où regarder les mouettes

Le programme télévisé de Brighton n’était peut-être pas aussi populaire il y a quelques années. Une équipe traditionnellement de deuxième ou même de troisième niveau a été promue en Premier League pour la première fois pour la saison 2017/18. Et, une fois sur place, le club a eu du mal à maintenir son équilibre. Trois finitions consécutives au 15e rang ou pire à leur arrivée n’ont pas fait tomber le club. Au lieu de cela, les Seagulls ont changé leur fortune.

Maintenant, Brighton et Hove Albion sont un outsider constant pour terminer dans les places européennes du tableau de Premier League. Le programme télévisé suivant de Brighton permet aux fans aux États-Unis de voir la tentative du club pour y parvenir.

Programme TV de Brighton et liens de streaming

Brighton à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 24 mai 15h00 HE Brighton & Hove Albion contre Manchester City (Premier League anglaise) Réseau américain , Réseau américain , Univers , Univers , Fubo, Fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Fronde Bleu, Fronde Bleu, Fronde Latine Fronde Latino



Fondé: 1901

Stade: Stade communautaire American Express

Directeur: Roberto de Zerbi

Titres anglais de haut vol : 0

Titres de la FA Cup : 0 (finaliste en 1983)

Où regarder Brighton et Hove Albion

Brighton, malgré son récent boom relatif du succès, traîne toujours dans la chaîne de popularité des six grands clubs de la Premier League. Par conséquent, ces équipes peuvent avoir une longueur d’avance en ce qui concerne le jeu disponible sur la télévision traditionnelle.

Cependant, si Brighton a un jeu clé, qui est de plus en plus probablement basé sur la forme, le jeu est soit sur USA Network, soit sur NBC (tous deux disponibles via Fubo). Ces deux chaînes ont les droits de la Premier League pour le public anglophone aux États-Unis. Si le match de Brighton n’est pas sur l’une de ces chaînes de télévision, ce sera sur Peacock Premium. La plate-forme de streaming payante de NBC propose souvent entre quatre et six matchs par week-end sur la plate-forme.

Ses dépenses judicieuses et son développement d’élite font que les clubs frappent toujours à la porte. Ben White, Marc Cucurella, Yves Bissouma et Leandro Trossard ont tous rapporté des frais de transfert de plus de 20 millions de dollars des côtés traditionnels des «six grands».

Brighton et Hove Albion font de bonnes affaires sur et en dehors du terrain. Le club a également une longue liste de groupes de supporters à travers les États-Unis.