Programme TV de Braga pour les téléspectateurs américains

Notre programme TV SC Braga vous orientera dans la bonne direction pour trouver les matchs du club portugais dans toutes les compétitions.

Braga est une équipe très compétitive, mais n’a jamais remporté la Primeira Liga. Cependant, beaucoup les considèrent comme le meilleur club en dehors des « trois grands » portugais de Benfica, Porto et Sporting CP.

Programme TV SC Braga et liens de streaming

SC Braga à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 23 août 15h00 HE Braga contre Panathinaikos FC ( UEFA Ligue des Champions )

mardi 29 août 15h00 HE Panathinaikos FC contre Braga ( UEFA Ligue des Champions )



Fondé: 1921

Stade: Stade municipal de Braga

Directeur: Arthur Jorge

Titres en Primeira Liga : 0

Titres de la Taça de Portugal : 3

Titres en Coupe d’Europe : 1 (Coupe Intertoto 2008)

Où puis-je regarder le match du SC Braga ?

La Primeira Liga est plus difficile à trouver aux États-Unis que la plupart des meilleures ligues européennes.

GolTV détient les droits du concours. Il est plus difficile que jamais de trouver le réseau sur le câble ou le satellite, mais les services de streaming Fanatiz et Fubo transportent GolTV.

Braga fait souvent partie des clubs présentés dans la couverture hebdomadaire des matchs en direct de GolTV.

Fubo est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la Taça de Portugal. C’est l’équivalent portugais de la FA Cup ou DFB-Pokal.

Braga se qualifie régulièrement pour les tournois de l’UEFA, et vous trouverez la Champions League, l’Europa League et la Conference League sur Paramount+. Les jeux en espagnol sont diffusés sur ViX/ViX+, avec certains jeux sur Univision, TUDN ou UniMás.

Regardez SC Braga sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire du SSC Braga

Braga a été fondée en 1921. L’équipe aurait obtenu ses couleurs uniformes rouges et blanches en 1946 car le président du club José Guimarães était un fan d’Arsenal. L’un des surnoms du club, et de ses supporters, est Os Arsenalistasen raison de la similitude des uniformes.

L’équipe n’a remporté de titre majeur qu’en 1966, qui était le premier des trois trophées de la Taça de Portugal. Ils ont joué sans interruption dans la première division portugaise depuis 1975, terminant régulièrement près du sommet du tableau.

Cependant, ils n’ont jamais remporté la Primeira Liga – en partie à cause de la domination des « Big Three » de Porto, Benfica et Sporting. La meilleure canne en 2019/10, lorsqu’elle est arrivée à la deuxième place. La saison suivante, ils se sont rendus jusqu’en finale de la Ligue Europa.

Ils ont cependant remporté un titre européen – la dernière édition de la Coupe UEFA Intertoto en 2008. En plus de cela et de leurs principales victoires en coupe, ils ont également remporté la Taça da Liga (similaire à la Coupe de la Ligue anglaise) à deux reprises.

L’Estádio Municipal de Braga du club est une pièce de conception architecturale primée, remarquable pour son emplacement spectaculaire creusé dans le flanc d’une montagne. Au lieu de se tenir derrière l’un des buts, il y a la paroi rocheuse verticale d’une ancienne carrière avec une carte vidéo attachée. Le site a accueilli les matchs de l’Euro 2004.

