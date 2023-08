Programme TV de Bournemouth pour les téléspectateurs américains

Consultez ce programme télévisé de l’AFC Bournemouth pour tous les détails sur quand et où regarder les Cherries.

L’AFC Bournemouth remonte au début du 20e siècle et possède des titres de deuxième et troisième niveaux à son actif.

Bournemouth à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 26 août 07h30 HE AFC Bournemouth contre Tottenham Hotspur ( Premier League anglaise ) Réseau américain , Réseau américain , Univers , Univers , Fubo, Fubo, Flux DirectTV, Flux DirectTV, fronde bleue, fronde bleue, Fronde Latino Fronde Latino

samedi 02 septembre 10h00 HE Brentford contre AFC Bournemouth ( Premier League anglaise )



Fondé: 1899

Stade: Cour du doyen

Directeur: Andoni Iraola

Titres anglais de haut niveau : 0

Titres de la FA Cup : 0 (1914)

Titres de division inférieure : 2 (2015, 1987)

Où trouver Bournemouth à la télévision

C’est sur USA Network que vous trouverez la plupart des matchs télévisés de l’EPL, avec un match chaque week-end, généralement sur NBC. Les jeux qui n’apparaissent sur aucune de ces chaînes de télévision sont diffusés en direct sur Peacock Premium. Universo et Telemundo diffusent des jeux à la télévision en espagnol.

La FA Cup et la League Cup sont disponibles sur ESPN+. Si Bournemouth se fraye un chemin vers une compétition de clubs de l’UEFA, tournez-vous vers Paramount+ et Univision/TUDN/UniMás/ViX pour ces matchs.

Regardez Bournemouth sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Bournemouth

Bournemouth a débuté sous le nom de « Boscombe Football Club » en 1899. En 1910, ils ont acquis leur propre terrain, nommé Dean Court en l’honneur de l’homme d’affaires local qui le leur a loué, JE Copper-Dean. Ils y jouent encore aujourd’hui.

Le surnom de « Cerises » serait également originaire de cette époque. Une théorie vient des kits rayés rouges du club, une autre affirmation plus douteuse est celle selon laquelle des cerisiers seraient situés sur le domaine adjacent au terrain.

En 1923, le nom du club fut modifié pour devenir Bournemouth & Boscombe Athletic FC. La même année, ils participent pour la première fois à la Ligue de Football, en tant que membres de la Troisième Division Sud.

Mais ils ne remporteront de trophée qu’en 1946 – la Coupe Sud de Troisième Division.

Les Cherries n’ont atteint le deuxième niveau qu’en 1987, sous la direction de Harry Redknapp, alors manager. Trois décennies de saisons de hauts et de bas ont suivi, culminant lorsque le club a atteint la première division, la Premier League, pour la première fois de l’histoire en 2015.

Ils ont passé cinq saisons en EPL avant de chuter en Championship en 2020 – mais sont revenus en Premier League en 2022.

Dean Court ne peut accueillir que 11 307 supporters, ce qui en fait le plus petit stade de Premier League (ou Première Division) jusqu’à la promotion de Luton Town et de leur Kenilworth Road légèrement plus petit au premier rang en 2023.

