Programme TV de Botafogo pour les téléspectateurs américains

Ce programme télévisé de Botafogo comprend des informations télévisées et en streaming sur l’un des clubs emblématiques du Brésil.

Même si Botafogo ne possède pas autant de trophées que certains de ses rivaux, il reste néanmoins une équipe importante dans l’histoire du football brésilien.

Programme TV de Botafogo et liens de streaming

Botafogo à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 15h00 HE Botafogo contre Bahia ( Brésilien )

mercredi 30 août 18h00 HE Defensa y Justicia contre Botafogo ( CONMEBOL Coupe Sud-Américaine ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en espagnol , beIN SPORTS en espagnol , beIN SPORTS Connectez-vous , beIN SPORTS Connectez-vous , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino

samedi 02 septembre 20h00 HE Botafogo contre Flamengo ( Brésilien )



Fondé: 1904

Stade: Stade Nilton Santos

Directeur: Bruno Lage

Titres brésiliens de première division : 2 (1968, 1995)

Titres de la Copa Libertadores : 0 (1992, 1993, 2005)

Titres de la Copa CONMEBOL : 1 (1993)

Où puis-je regarder le match de Botafogo ?

La ligue Brasileirão est disponible en anglais sur Paramount+. Fanatiz et ViX offrent une couverture espagnole. Fanatiz propose également une option de commentaires en portugais. Les trois services diffusent chaque match de championnat.

La Copa Libertadores et la Copa Sudamericana sont diffusées sur les réseaux beIN SPORTS. beIN SPORTS en Español propose des commentaires en espagnol et les matchs non télévisés (généralement disponibles avec audio en portugais lorsqu’ils impliquent des équipes brésiliennes) sont diffusés en streaming sur beIN SPORTS CONNECT.

Les chaînes beIN sont diffusées sur Fanatiz, Fubo et Sling.

Histoire de Botafogo

Botafogo de Futebol e Regatas (Botafogo Football et Aviron) a été fondée en deux étapes. Le club d’aviron a vu le jour en 1894 et en 1904, un club de football du même nom a vu le jour.

Contrairement à de nombreuses situations similaires, il a fallu plusieurs décennies pour qu’une fusion ait lieu. Avant cela, l’équipe de football, vêtue de noir et blanc en hommage à la Juventus, avait remporté plusieurs titres à Rio de Janeiro au début des années 1900.

En 1949, après un match de basket entre les deux clubs au cours duquel l’un des joueurs du BFC décéda tragiquement et subitement, les deux fusionnèrent finalement. Le bouclier noir du club de football et le symbole de l’étoile unique de l’équipe d’aviron ont été mélangés pour créer l’écusson du Botafogo de Futebol e Regatas.

Un match de 1909 dans lequel Botafogo a gagné 24-0 reste la plus grande marge de victoire jamais vue dans le football brésilien. Le club détient également le record de la plus longue séquence d’invincibilité du pays (52 matchs) et du plus grand nombre de joueurs appelés dans l’équipe nationale du Brésil. C’est également le seul club à ce jour à avoir remporté des titres au cours de trois siècles différents, si l’on compte le championnat d’État d’aviron de 1899.

Botafogo détient le quatrième plus grand nombre de titres au Campeonato Carioca, le championnat de l’État de Rio de Janeiro. Ils ont remporté l’élite nationale à deux reprises, en 1968 et 1995.

Les années 1990 ont également vu Botafogo remporter son seul titre continental – la 1003 Copa CONMEBOL. Ce tournoi était un précurseur de l’actuelle Copa Sudamericana.

Botafogo joue dans l’Estádio Olímpico Nilton Santos de 47 000 places, construit en 2007. Le stade a accueilli des matchs des Jeux Olympiques de Rio 2016, ainsi que du tournoi Copa América 2021.

