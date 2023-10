Programme TV d’Atlanta United pour les fans des Five Stripes

Cinq bandes les fans peuvent utiliser ce programme télévisé d’Atlanta United pour regarder l’une des équipes les plus populaires de la MLS.

L’idée d’un football dans le sud profond a été accueillie avec scepticisme, mais Atlanta United a dépassé les attentes, devenant le plus grand attrait du football américain.

Programme TV d’Atlanta United

Atlanta United à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 19 h 30 HE Union de Philadelphie contre Atlanta United FC (MLS)

samedi 07 octobre 19 h 30 HE Atlanta United FC contre Columbus Crew (MLS)



Fondé: 2014 (première saison 2017)

Stade: Stade Mercedes-Benz

Directeur: Gonzalo Pineda

Coupes MLS : 1 (2018)

Autres titres : Coupe des États-Unis (2019), Coupe des Campeones (2019)

Où puis-je regarder le match d’Atlanta United ?

Le Season Pass MLS comprend tous les matchs de la MLS, de la saison régulière jusqu’à la finale de la Coupe MLS. Les matchs sont disponibles en anglais, espagnol et français.

Les jeux télévisés nationaux sont généralement limités à un jeu par semaine sur FOX ou FS1.

Regardez Atlanta United sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Le championnat national américain, la Lamar Hunt US Open Cup, est apparu partout en 2023. Les matchs à différents moments de la compétition se sont déroulés sur l’application Bleacher Report, la page YouTube US Soccer, CBS Sports Golazo, CBS Sports Network, Paramount+, Telemundo et Paon.

L’intégralité de la Coupe des Ligues est disponible sur le Season Pass MLS. Quelques jeux sont diffusés sur les réseaux FOX, avec la télévision espagnole disponible sur Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF est disponible sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire d’Atlanta United

Atlanta United était la 22e équipe de la MLS (25e équipe de tous les temps en comptant les défunts Miami Fusion, Tampa Bay Mutiny et Chivas USA). Ils ont succédé aux Silverbacks d’Atlanta, qui avaient joué dans diverses ligues de deuxième division de 1998 à 2015.

Arthur Blank, co-fondateur de Home Depot et propriétaire des Falcons d’Atlanta de la NFL, est le propriétaire de l’équipe. Une précédente offre pour une équipe avait été présentée par Blank en 2008, mais avait été retirée lorsque les plans du stade n’avançaient pas.

Quelques années plus tard, lorsque les plans pour ce qui allait devenir le Stade Mercedes-Benz se sont concrétisés, les choses ont avancé rapidement. Au printemps 2014, Atlanta s’est officiellement vu attribuer une équipe d’expansion. Contrairement à ses voisins du sud d’Orlando City, qui n’avaient été annoncés que quelques mois auparavant et qui débuteraient en 2015, Atlanta attendrait plusieurs années pour commencer à jouer.

Le coup d’envoi a eu lieu en 2017, d’abord au stade Bobby Dodd sur le campus de la Georgia Tech University. Peu de temps après, ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, qu’ils partagent avec les Falcons. Ils allaient battre le record de la MLS en termes de fréquentation moyenne à domicile et de fréquentation d’un seul match. Ils ont également participé aux séries éliminatoires, devenant ainsi la troisième équipe à le faire lors de leur première saison.

En 2018, les choses se sont encore améliorées. Les Five Stripes (surnommés en raison de leur écusson et de leur kit) ont remporté la Coupe MLS dès leur deuxième saison. Ils enchaîneraient en remportant la Coupe de l’US Open en 2019. Ils atteindraient les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF trois saisons consécutives.

Photo de : Imago