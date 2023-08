Programme TV d’Anvers pour les téléspectateurs américains

Utilisez notre programme TV Anvers pour savoir comment et quand regarder les précurseurs du football en Belgique.

Anvers est le club le plus ancien de Belgique et est récemment revenu sur le devant de la scène en remportant le titre de champion 2023/23.

Programme TV du Royal Anvers et liens de diffusion en continu

Anvers à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 30 août 15h00 HE AEK Athènes contre Anvers ( UEFA Ligue des Champions )



Fondé: 1880

Stade: Stade du Bosuil

Directeur: Mark van Bommel

Meilleur classement belge dans l’élite : Champions (1929, 1931, 1944, 1957, 2023)

Titres en Coupe de Belgique : 4 (1955, 1992, 2020, 2023)

Où puis-je regarder le match d’Anvers ?

La Belgian Pro League est à retrouver sur ESPN+ aux Etats-Unis. Cependant, tous les jeux ne sont pas affichés, alors vérifiez les listes ici pour savoir quand Anvers est présenté.

Les compétitions de clubs de l’UEFA comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont diffusées en direct sur Paramount+, alors quand Anvers arrive, recherchez les matchs là-bas.

Univision, TUDN et UniMás sont la plateforme de langue espagnole pour les matchs des clubs de l’UEFA, et ViX diffuse les matchs hors télévision.

Regardez Anvers sur ESPN+ :

Histoire d’Anvers

Le Royal Antwerp Football Club a ses origines en 1880, fondé sous le nom d’Antwerp Cricket Club. C’était 15 ans avant même la création de la Fédération belge. En 1887, une division de football du club est créée.

Anvers est devenu le premier club de Belgique à s’inscrire officiellement auprès de la FA en 1895. Lorsque la Belgique a introduit son système de numéro de matricule distinctif en 1926 – une manière d’organiser les clubs – Anvers a reçu le numéro un (qui se reflète maintenant sur l’écusson de son club). ).

En 1900, une grande partie de l’équipe anversoise abandonna le club pour le voisin du Beerschot, ce qui fut le début de la plus grande rivalité du club.

Anvers possède cinq titres de champion de Belgique de tous les temps, mais quatre d’entre eux ont eu lieu entre 1929 et 1957. Ce n’est que très récemment, en 2023 en fait, qu’ils soulèveront à nouveau le trophée. Ils doubleraient la mise et remporteraient également la Coupe de Belgique en 2023, leur quatrième titre dans cette compétition.

Anvers était un habitué des matchs de l’UEFA dans les années 1970, 80 et 90, mais de 1995 à 2019, ils ne se sont pas qualifiés. Mais récemment, ils ont retrouvé leur pertinence grâce à de solides performances en championnat et à des excursions européennes ultérieures.

Le domicile du club, le Bosuilstadion, peut accueillir plus de 16 000 supporters. Construit à l’origine en 1921, il a été rénové de 2017 à 2020. Le lieu a accueilli la rediffusion de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe de 1964, ainsi qu’une demi-finale de l’Euro 1972.

