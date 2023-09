Programme TV d’Aberdeen pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé d’Aberdeen de World Soccer Talk contient toutes les informations dont vous avez besoin pour capter Les Don à la télévision américaine et en streaming.

Aberdeen fait partie de ce que l’on pourrait appeler la « deuxième classe » des clubs en Écosse. Le Old Firm ou Celtic and Rangers a dominé le jeu de club dans le pays, mais Aberdeen est à égalité au troisième rang pour le plus grand nombre de titres de haut vol de tous les clubs.

Programme TV d’Aberdeen et liens de diffusion en continu

Aberdeen à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

jeudi 05 octobre 15h00 HE Aberdeen contre HJK Helsinki (Ligue de conférence de l’UEFA)



Fondé: 1903

Stade: Stade Pittodrie

Directeur: Barry Robson

Titres écossais de haut niveau : 4

Titres de la Coupe d’Écosse : 7

Titres européens : 2 (Coupe des vainqueurs de coupe 1983, Super Coupe de l’UEFA 1983)

Où puis-je regarder le match d’Aberdeen ?

Vous retrouverez la Scottish Premiership, la Scottish Cup et la Scottish League Cup sur différentes plateformes. La Premiership de premier plan, le Championnat de 2e niveau et la Coupe de la Ligue écossaise peuvent être trouvés sur Paramount+.

C’est également ici que vous trouverez la couverture en anglais des compétitions interclubs de l’UEFA, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Conference League. Parfois, les matchs de toutes ces compétitions peuvent être diffusés sur les réseaux de télévision de CBS, comme CBS Sports Network, ou sur la nouvelle chaîne de streaming gratuite CBS Sports Golazo.

Les commentaires en espagnol sur les compétitions interclubs de l’UEFA sont disponibles sur Univision/TUDN et ViX.

La Coupe d’Écosse, la plus grande compétition de coupe du pays, similaire à la FA Cup d’Angleterre, propose une sélection de matchs sur ESPN+.

Regardez Aberdeen sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire d’Aberdeen

L’actuel Aberdeen Football Club a vu le jour en 1903 lorsque les clubs locaux Victoria United et Orion ont fusionné avec l’Aberdeen FC préexistant.

Un an après sa fondation, le club a été élu dans la deuxième division écossaise. Après seulement un an, ils ont été élus au premier rang, où ils jouent depuis lors.

Alors que le Celtic et les Rangers attirent à juste titre une grande partie de l’attention dans le football écossais, Aberdeen est l’un des clubs les plus titrés en dehors de la Old Firm.

Leur période la plus marquante s’est produite à la fin des années 1970 et dans les années 1980, sous la direction du manager Alex Ferguson. En sept ans, le club a remporté trois de ses quatre titres de champion, quatre Coupes d’Écosse, une Coupe de la Ligue, ainsi que la Coupe et la Super Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA.

Après le départ de Ferguson pour ce qui serait une carrière légendaire à Manchester United, les choses n’ont pas été aussi roses pour Aberdeen. Là encore, cela n’a pas été plus facile pour le reste de la ligue non plus. En fait, le titre d’Aberdeen en 1985 en fait la dernière équipe autre que le Celtic ou les Rangers à avoir remporté la ligue.

Cependant, ils ont profité de quelques instants de gloire au cours des décennies qui ont suivi ces jours de gloire. La Coupe d’Écosse a été remportée en 1990, ainsi que la Coupe de la Ligue en 1990, 1996 et 2014.

Aberdeen a joué au Pittodrie Stadium pendant toute son existence moderne, tandis que l’Aberdeen FC d’origine y a également joué. Il s’agit du quatrième plus grand stade d’Écosse et a accueilli des matchs des équipes nationales de football et de rugby.

Ne manquez pas un match d’Aberdeen

