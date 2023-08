Programme TV Besiktas pour les téléspectateurs américains

Tenez-vous au courant de chaque match de l’un des grands clubs turcs grâce à notre programme TV Besiktas.

Beşiktaş fait partie des « Trois Grands » turcs qui n’ont jamais été relégués de l’échelon supérieur, aux côtés de ses rivaux Fenerbahçe et Galatasaray.

Programme TV Besiktas et liens de streaming

Beşiktaş à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

lundi 14 août 14h00 HE Fatih Karagümrük contre Beşiktaş ( Süper Lig turque ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS en Español , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1907

Stade: Stade Beşiktaş

Directeur: Şenol Güneş

Titres en Süper Lig : 16

Titres en Coupe de Turquie : dix

Meilleure finition européenne : Quarts de finale, Coupe d’Europe (1987)

La Süper Lig turque est présente sur les réseaux de beIN SPORTS aux États-Unis.

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español et beIN CONNECT diffusent des matchs de ligue chaque semaine. Beşiktaş fait toujours partie des équipes en vedette. Souvent, les matchs de Süper Lig sont diffusés sur CONNECT, car les heures de coup d’envoi se chevauchent avec la Ligue 1, ce que beIN donne généralement la priorité aux matchs télévisés. Les réseaux beIN sont disponibles sur Fanatiz et Fubo.

Paramount + / CBS (anglais) et Univision / UniMás / TUDN / ViX (espagnol) proposent des compétitions interclubs de l’UEFA telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Regardez Beşiktaş sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Beşiktaş

Beşiktaş Jimnastik Kulübü est un club multisports fondé en 1903, ce qui en fait le plus ancien club sportif enregistré en Turquie. C’est l’un des rares clubs du pays à être autorisé à inclure le drapeau turc dans son blason.

L’un des « Big Three » d’Istanbul, Beşiktaş affronte une féroce rivalité avec ses voisins Fenerbahçe et Galatasaray. Comme Galatasary, Beşiktaş est situé du côté européen de la ville. Beşiktaş est le plus ancien des trois clubs, mais ils ont le moins de trophées parmi le groupe. Cependant, ils ont de loin plus de succès que tout autre club en dehors des Trois Grands.

La branche football du club de Beşiktaş a débuté en 1911. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le club a toujours été parmi les équipes dominantes du football turc. Le club a été la première équipe turque à participer à la Coupe d’Europe (aujourd’hui Ligue des champions) lors de la saison 1960.

Concurrents constants sur la scène nationale, Beşiktaş n’a terminé en dessous de la quatrième place de la Süper Lig que cinq fois depuis 1980. Ils ont remporté onze titres de champion et neuf Coupes de Turquie au cours de cette période.

Le terrain du club est le stade Beşiktaş, situé sur la rive nord du détroit du Bosphore qui sépare l’Europe de l’Asie. Le stade a accueilli la Super Coupe de l’UEFA 2019 entre Liverpool et Chelsea, qui est remarquable pour être la première grande finale masculine européenne à avoir une arbitre féminine – Stéphanie Frappart. La tragédie a frappé le site en 2016, lorsqu’un attentat à la bombe a tué 48 personnes et en a blessé 166 autres après un match entre Beşiktaş et Bursaspor.

Ne manquez pas les prochains matchs de Beşiktaş

