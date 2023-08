Programme télévisé du Werder Brême pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Werder Bremen contient toutes les informations nécessaires pour attraper Die Werderaner sur votre écran aux États-Unis.

Le Werder Brême est quadruple champion d’Allemagne, avec une histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle.

Où puis-je regarder le match du Werder Brême ?

Werder Bremen à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 09 h 30 HE Mayence contre Eintracht Francfort ( Bundesliga allemande )

samedi 02 septembre 09 h 30 HE Werder Brême vs Mayence ( Bundesliga allemande )



Fondé: 1899

Stade: Weserstadion

Directeur: Ole Werner

Meilleur résultat allemand de haut vol : Champions (1965, 1988, 1993, 2004)

Titres DFB-Pokal : 6 (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008)

Titres européens : Coupe des vainqueurs de coupe (1992)

Programme TV Werder Brême et liens de streaming

Chaque match de Bundesliga est disponible sur ESPN+ en anglais et en espagnol. Vous y trouverez également le DFB-Pokal. Certains matchs de ligue trouvent également leur chemin vers ABC, ESPN ou ESPN2, mais ceux-ci sont rares.

Les trois compétitions interclubs de l’UEFA en cours sont diffusées sur Paramount+ en anglais.

La couverture espagnole de ces jeux peut être trouvée sur Univision, TUDN, UniMás et ViX.

Regardez le Werder Brême sur ESPN+ :

Histoire du Werder Brême

Croyez-le ou non, le Sportverein Werder Bremen a été fondé en 1899 par un groupe de jeunes de 16 ans qui ont remporté un ballon de football lors d’une compétition de tir à la corde. « Werder » signifie « péninsule fluviale » en allemand, une référence à l’endroit où se sont joués les premiers matchs du club. Le nom actuel, SV Werder Bremen, a été adopté en 1920.

Ce n’est qu’en 1961 que le club remporte son premier grand trophée, le DFB-Pokal. La deuxième place du club en 1963 leur a valu une place en Bundesliga la saison suivante, la première de la nouvelle 1ère division nationale.

L’année suivante, ils ont remporté le premier de leurs quatre titres de Bundesliga à ce jour.

Toutes les saisons sauf deux (1980-81 et 2021-22) depuis 1963, le Werder a joué en Bundesliga. Une forme solide dans les années 1980 les a vus se battre pour un titre tout au long de la décennie, mais n’en a remporté qu’un, en 1988. Ils ont tout gagné à nouveau en 1993 et ​​2004 (faisant également le doublé avec un DFB-Pokal cette saison-là). Comme les années 1980, les années 2000 ont été une bonne décennie en termes de résultats moyens en championnat, mais un seul titre à montrer.

Brême a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1992, sa plus grande réussite à ce jour. Des années 1980 au début des années 2000, le club était un pilier en Europe, mais n’a pas joué dans une compétition de l’UEFA depuis 2011.

Le Weserstadion a accueilli le Werder Brême depuis 1947, ayant été rénové dans les années 60, 80 et essentiellement reconstruit de 2008 à 2012. Plusieurs matchs à domicile de l’équipe nationale d’Allemagne ont été disputés sur le site depuis les années 1980.

Actualités Werder Brême

