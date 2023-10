Notre programme télévisé du Sporting Kansas City présente tous les matchs du club anciennement connu sous le nom de Sorciers.

SKC est l’une des équipes fondatrices de la MLS, mais a porté trois noms différents au cours de son existence.

Programme télévisé du Sporting Kansas City

Sporting Kansas City à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 07 octobre 21h30 HE Real Salt Lake contre Sporting Kansas City (MLS)



Fondé: 1995 (première saison MLS 1996)

Stade: Parc de la Miséricorde pour les Enfants

Directeur: Pierre Vermes

Coupes MLS : 2 (2000, 2013)

Autres titres : US Open Cup (2004, 2012, 2015, 2017), Supporters’ Shield (2000)

Où puis-je regarder le match du Sporting KC ?

Le Season Pass MLS propose tous les matchs de la ligue et des séries éliminatoires de la MLS en direct dans la langue de commentaire de votre choix : anglais, espagnol ou français.

FOX, FS1 et/ou FOX Deportes diffusent simultanément des émissions télévisées nationales tout au long de la saison.

Regardez le Sporting Kansas City sur le Season Pass MLS :

La Lamar Hunt US Open Cup a été diffusée en 2023 sur l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock.

Tous les tournois de la Coupe des Ligues sont diffusés sur le Season Pass MLS. Pendant ce temps, certains jeux sont diffusés à la télévision via FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe annuelle des champions de la CONCACAF peut être diffusée à la télévision sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire sportive de Kansas City

Kansas City était membre fondateur de la MLS. Le club appartenait initialement à Lamar Hunt – homonyme de l’US Open Cup et fondateur de la Ligue américaine de football des années 1960, les Chiefs de Kansas City, et figure clé de la NASL originale. Hunt possédait également les franchises Dallas et Columbus dans les premières années de la MLS.

KC a commencé à jouer en 1996 sous le nom de Kansas City Wiz, au Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri. Ce nom n’a duré qu’un an lorsqu’il a été changé en Wizards. Le nom du club et les kits sur le thème de l’arc-en-ciel (références au Magicien d’Oz) sont les caractéristiques des visuels de la MLS des années 1990.

Les Wizards ont remporté le Supporters’ Shield et la MLS Cup en 2000, leurs premiers trophées majeurs. Ils ajouteraient une Coupe de l’US Open en 2004, complétant ainsi l’ensemble des trois principaux honneurs nationaux.

En 2008, KC a déplacé ses jeux à travers les frontières de l’État vers le CommunityAmerica Ballpark à Kansas City, Kansas. Cela en a fait la première, et jusqu’à présent la seule, grande équipe sportive professionnelle américaine à disputer des matchs à domicile dans l’État.

2011 marque l’aube d’une nouvelle ère pour le club. Ils ont adopté une toute nouvelle identité sous le nom de Sporting Kansas City (bien qu’ils ne participent à aucun autre sport que le football, comme le font la plupart des clubs « sportifs » dans le monde). Et ils ont ouvert le Children’s Mercy Park, aujourd’hui leur terrain d’habitation permanent.

Le succès sur le terrain s’est poursuivi au sein du Sporting, avec un triomphe en Coupe MLS en 2013 et des victoires de l’USOC en 2012, 2015 et 2017.

Ne manquez pas un match du Sporting Kansas City

