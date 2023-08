Programme télévisé du Slavia Prague pour les téléspectateurs américains

Utilisez ce programme télévisé Slavia Prague pour vous aider à trouver quand et où regarder les Rouge et Blanc à la télévision américaine.

L’un des clubs d’élite de la République tchèque, le Slavia Prague est le deuxième club le plus décoré du pays depuis son indépendance au début des années 1990.

Programme de télévision Slavia Prague et liens de streaming

Fondé: 1892

Stade: Aréna Fortuna

Directeur: Jindřich Trpišovský

Titres tchèques de haut vol : 21

Titres en Coupe de République tchèque : 9

Où puis-je regarder le match du Slavia Prague ?

OneFootball montre les matchs de la première division tchèque, la Fortuna Liga.

Pour l’UEFA Champions League, l’Europa League et la Conference League, ces compétitions sont diffusées en direct sur Paramount+ en anglais. Les commentaires en espagnol sont disponibles via une couverture en direct sur Univision, TUDN, UniMás et ViX.

Regardez le Slavia Prague en UEFA sur Paramount+ :

Regardez le Slavia Prague en UEFA sur Paramount+ :

Slavia Prague Histoire

Les origines du Slavia Prague remontent à 1892. Alors que le club connu à l’origine sous le nom de Sportovní klub Akademický cyklistický odbor Slavia Praha axé sur le cyclisme et d’autres sports, le football est arrivé en 1896. En mars de cette année-là, ils ont joué pour la première fois au Sparta Prague, déclenchant une rivalité féroce qui brûle encore plus d’un siècle plus tard.

Le club a remporté treize titres de 1925 à 1947 dans l’ancienne ligue tchécoslovaque. Cependant, ce n’est que 49 ans plus tard, dans le pays indépendant de la République tchèque, qu’ils gagneront leur prochain.

Depuis l’émergence de la Première Ligue tchèque au début des années 90, le Slavia a retrouvé sa forme antérieure. Le club a remporté sept titres de champion et sept coupes depuis 1995/96.

De solides performances nationales ont amené la participation aux tournois de l’UEFA et le Slavia a été compétitif. Leur meilleure performance a été un voyage en demi-finale de la Coupe UEFA en 1996.

La Fortuna Arena a ouvert ses portes en 2008 et a accueilli la Super Coupe de l’UEFA 2013 et la finale de la Conference League 2023.

