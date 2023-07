Programme télévisé du RB Leipzig pour les téléspectateurs aux États-Unis

Utilisez ce programme télévisé du RB Leipzig pour trouver les derniers matchs de l’une des équipes européennes de plus en plus importantes.

Le RB Leipzig est un tout nouveau club dans le cadre plus large du football européen. Mais leur ascension rapide et controversée au plus haut niveau du football allemand a alerté le monde entier.

Où puis-je regarder le match du RB Leipzig ?

RB Leipzig à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mardi 25 juillet 12h00 HE RB Leipzig contre Udinese (Club amical)

samedi 12 août 14 h 45 HE Bayern Munich contre RB Leipzig (Supercoupe d’Allemagne)

samedi 19 août 09 h 30 HE Bayer Leverkusen contre RB Leipzig (Bundesliga allemande)

vendredi 25 août 14 h 30 HE RB Leipzig contre VfB Stuttgart (Bundesliga allemande)

dimanche 03 septembre 11 h 30 HE FC Union Berlin contre RB Leipzig (Bundesliga allemande)



Fondé: 2009

Stade: Red Bull Arena (Leipzig)

Directeur: Marco Rose

Meilleur résultat allemand de haut vol : Finaliste (2017, 2021)

Titres DFB-Pokal : 2 (2022, 2023)

Programme de télévision RB Leipzig et liens de streaming

Le RB Leipzig et l’ensemble du programme de la Bundesliga sont diffusés aux États-Unis exclusivement sur ESPN + en anglais et en espagnol. Très rarement, les jeux arriveront sur des réseaux de télévision linéaires comme ESPN/ESPN2.

La Coupe allemande DFB-Pokal est également disponible via ESPN +.

Leipzig devient un incontournable de la compétition européenne, et pour la couverture anglaise de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Paramount+ est l’endroit idéal.

Pour la couverture espagnole de l’UEFA, Univision, TUDN, UniMás ainsi que le service de streaming ViX sont les endroits où les matchs sont diffusés.

Regardez le RB Leipzig sur ESPN+ :

Histoire du RB Leipzig

Vous pensez savoir ce que signifie le « RB » de RB Leipzig ? Si vous avez dit Red Bull, vous vous trompez, en quelque sorte. Le nom officiel du club est en fait RasenBallsport Leipzig eV. Le terme «RasenBallsport» se traduit par «sports de balle sur gazon». Pourquoi un nom aussi étrange ? Il s’agit de contourner les règles allemandes de la DFB interdisant les noms directs de sociétés / sponsors dans le nom d’un club. L’insigne du club comporte toujours le logo familier des taureaux de charge.

Leipzig est devenu le cinquième club de l’empire du football Red Bulls, rejoignant une écurie qui comprend des équipes à New York, Salzbourg et au Brésil. Ils y sont parvenus en achetant la licence du SSV Markranstädt, un club qui jouait dans l’Oberliga – le cinquième niveau du football allemand.

Gagner quatre promotions en seulement sept saisons, Leipzig s’est catapulté en Bundesliga. Cette ascension remarquable à travers les gradins est impressionnante. Mais la manière dont le club a vu le jour et dont la structure de propriété contourne de manière discutable la règle allemande 50 + 1, a frotté de nombreux supporters à travers l’Allemagne dans le mauvais sens.

Incroyablement, dès sa première saison en Bundesliga, Leipzig a terminé deuxième, se qualifiant pour la Ligue des champions.

Dans les années qui ont suivi, ils ont terminé deux fois deuxièmes et trois fois troisièmes. Ils n’ont jamais terminé moins bien que 6e en Bundesliga. Sur le front de la coupe, RB a été finaliste du DFB-Pokal en 2019 et 2021, et ils ont remporté des coupes consécutives en 2022 et 2023.

Ils ont également réalisé de solides performances en Europe, atteignant les demi-finales de la Ligue des champions en 2020 et le même tour de la Ligue Europa en 2022.

Ironiquement, bien qu’il ne soit pas autorisé à avoir « Red Bull » dans son nom de club, Leipzig est rapidement devenu le club le plus en vue pour représenter la marque sur la scène mondiale du football.

Actualités du RB LEIPZIG