Programme télévisé du Dinamo Zagreb pour les téléspectateurs américains

Utilisez ce programme télévisé du Dinamo Zagreb pour savoir comment regarder la Croatie Bleus aux Etats-Unis.

Le Dinamo Zagreb est l’équipe la plus titrée de Croatie et un concurrent commun dans les compétitions européennes.

Où puis-je regarder le match du Dinamo Zagreb ?

Fondé: [1945

Stade: Stade Maksimir

Directeur: Igor Bišćan

Titres de champion yougoslave/croate : 9 / 24

Titres européens : Coupe des Foires Inter-Villes (1967)

Programme TV du Dinamo Zagreb et liens de streaming

Malheureusement, les matchs de la ligue croate ne sont pas diffusés aux États-Unis.

Cependant, comme le Dinamo remporte presque toujours sa ligue, ils sont incontournables sur le circuit européen.

CBS Sports diffuse la Ligue des champions de l’UEFA, la Ligue Europa et la Ligue de conférence, avec tous les matchs en direct sur Paramount+. Les retransmissions espagnoles des matches de clubs de l’UEFA sont disponibles sur Univision, TUDN et/ou UniMás, avec diffusion en continu de matchs non télévisés sur ViX.

Regardez le Dinamo Zagreb sur Paramount+ :

Histoire du Dinamo Zagreb

Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb, alias GNK Dinamo Zagreb, a été fondé le 9 juin 1945, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Le gouvernement yougoslave a dissous le club HŠK Građanski et « FD Dinamo » a été formé en tant que successeur. C’est le club qui continue aujourd’hui, en tant que club le plus titré du pays. En fait, ils n’ont jamais été relégués du niveau supérieur depuis 1945.

Au cours de leur deuxième saison seulement, 1947-48, ils ont remporté le premier trophée de l’ère Dinamo dans leur collection de records (y compris les victoires du HŠK Građanski avant 1945) de titres nationaux.

Ils allaient remporter quatre titres de champion au total à l’époque de la ligue yougoslave, dont le dernier en 1982.

C’est à cette époque que le club a remporté son seul titre européen, la Coupe des foires interurbaines de 1967. Cette compétition est considérée comme un prédécesseur de la Coupe UEFA/Europa League.

Avec la dissolution de l’Union soviétique et de la Yougoslavie, une nouvelle ère a commencé avec la ligue HNL en 1992. Zagreb a été absolument dominante dans cette ère moderne, remportant le titre en toutes les saisons sauf huit. Encore plus impressionnant, cela inclut une seule saison qu’ils n’ont pas faite depuis 2005 (2016-17, lorsqu’ils ont terminé deuxièmes).

2014-15 a vu Zagreb accomplir l’exploit impressionnant de terminer l’année avec un record invaincu de 26-10-0.

En tant que champion national, le Dinamo se qualifie régulièrement pour la Ligue des champions. Cependant, ils n’ont jamais dépassé la phase de groupes.

