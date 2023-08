Programme télévisé du Celta Vigo pour les téléspectateurs américains

Ce programme TV Celta Vigo vous permettra de regarder chacun Les Célestes match dans le confort de la maison.

Bien que vous ne connaissiez peut-être que le nom de Celta Vigo en tant qu’adversaire de Barcelone ou du Real Madrid, ce club centenaire a une histoire riche.

Programme de télévision du Celta Vigo

Celta Vigo à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 13 août 11h00 HE Celta Vigo contre Osasuna ( Liga espagnole )

samedi 19 août 11h00 HE Real Sociedad contre Celta Vigo ( Liga espagnole )



Fondé: 1923

Stade: Estadio Balaídos

Directeur: Rafael Benitez

Titres espagnols de haut niveau : 0 (meilleur résultat : 4e, 2003-03)

Titres espagnols en Coupe du Roi : 0

Titres européens : Coupe Intertoto (2000 co-vainqueurs)

Où puis-je regarder le match du Celta Vigo ?

Vous pouvez regarder tous les matchs de la Liga sur ESPN + en anglais et en espagnol. Le service de streaming est également le siège de la compétition espagnole Copa del Rey.

La majorité des matchs de la Liga sont également télévisés sur ESPN Deportes en espagnol. Ainsi, même sans vous abonner à ESPN +, vous pouvez voir la plupart des matchs de ligue. Des services tels que Fubo ou DirecTV Stream proposent ESPN Deportes.

Regardez Celta Vigo sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Le Celta se rend rarement sur la scène européenne. Cependant, lorsque cela se produit, les matchs de l’UEFA sont sur Paramount + (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue de conférence).

Pour la couverture espagnole de l’UEFA, rendez-vous sur Univision, UniMás et TUDN. ViX diffuse des flux en direct de jeux qui ne parviennent pas aux réseaux de télévision linéaires.

Histoire du Celta Vigo

Le Real Club Celta de Vigo est né de la fusion entre le Real Vigo Sporting et le Real Club Fortuna de Vigo en 1923. Le nouveau club a pris le nom de Club Celta. L’idée était de créer un club plus fort pour la ville afin de mieux rivaliser sur la scène nationale.

L’équipe nouvellement formée a remporté son premier match 8-2, un match amical contre Boavista du Portugal.

Pendant la majeure partie de son histoire, le club a été une équipe de première division. Mais malheureusement, ils n’ont pas d’argenterie à montrer, n’ayant jamais remporté la Liga ni la Copa del Rey.

Cependant, ils ont été finalistes de la Copa à trois reprises – 1948, 1994 et 2001. Et une période à la fin des années 1990 et au début des années 2000 leur a valu le surnom « EuroCelta » pour leurs apparitions régulières dans les compétitions européennes.

Cinq saisons consécutives, de 1998 à 2003, ils ont disputé la Coupe UEFA (aujourd’hui Europa League), atteignant les quarts de finale à trois reprises. 2003/04 les a vus tomber à Arsenal en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Avance rapide jusqu’en 2017, le club a réalisé une belle course en Ligue Europa, s’inclinant de peu contre Manchester United en demi-finale – leur meilleur résultat dans un événement européen majeur. Sur une scène plus mineure, ils ont été co-champions de l’ancienne Coupe UEFA Intertoto en 2000.

Au cours des dernières saisons, le club était dirigé par Eduardo Coudet, ancien joueur des River Plate et des Fort Lauderdale Strikers. À partir de 2023, l’ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid, Rafael Benítez, est à la barre.

L’Estadio Municipal de Balaídos a été construit en 1928 et a accueilli trois matches de groupe (tous impliquant l’Italie) lors de la Coupe du monde de football de 1982.

Nouvelles du Celta Vigo

