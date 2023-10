Programme télévisé des tremblements de terre de San Jose

Préparez-vous pour chaque tremblement de terre choc dans chaque compétition avec notre programme télévisé des San Jose Earthquakes.

Les Earthquakes font appel à un héritage qui date des années 70, et peuvent compter trois époques principales dans leur existence en MLS.

Tremblements de terre de San José à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 07 octobre 20h30 HE FC Dallas contre Tremblements de terre de San Jose (MLS)



Fondé: 1994 (première saison MLS 1996)

Stade: Parc PayPal

Directeur: Luchi González

Coupes MLS : 2 (2001, 2003)

Autres titres : Bouclier des supporters (2005, 2012)

Où puis-je regarder le match des tremblements de terre ?

Le Season Pass MLS propose tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires, diffusés en direct, dans un choix de trois langues de commentaires.

Les seuls jeux télévisés traditionnels pour la MLS se trouvent sur FOX, FS1 et/ou FOX Deportes. Habituellement, un jeu par semaine est présenté.

Regardez les tremblements de terre de San Jose sur le Season Pass MLS :

Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore

La Lamar Hunt US Open Cup 2023 s’est retrouvée sur diverses chaînes et plateformes. L’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock ont ​​tous eu des matchs à différents moments de la compétition.

Toute la Coupe des Ligues, qui présente toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX, est disponible sur le Season Pass MLS. Un accord télévisé supplémentaire pour le tournoi comprend une sélection de jeux sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Le premier tournoi international de clubs de la région, la CONCACAF Champions Cup, est disponible sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire des tremblements de terre de San José

San Jose était un membre fondateur de la MLS, l’une des dix équipes inaugurales. Mais il ne s’agissait pas alors de tremblements de terre. À la demande de Nike, partenaire de la MLS, l’équipe a été baptisée San Jose Clash.

Cela a duré jusqu’en 1999, lorsque le club a adopté le nom de Earthquakes. Les premiers tremblements de terre de San Jose ont joué de 1974 à 1998, dans la NASL, la MISL et la Western Soccer Alliance. Pendant un certain temps, cette équipe comprenait le légendaire George Best. San Jose est devenu la première équipe de la MLS à faire revivre un nom hérité de la NASL. Seattle, Portland et Vancouver ont ensuite emboîté le pas lorsqu’ils ont tous quitté l’USL une décennie plus tard.

Les Quakes remporteront la Coupe MLS en 2001 et 2003, ainsi qu’un Bouclier des Supporters en 2005. Cependant, ce succès n’a pas conduit à la stabilité. À un moment donné, une proposition a été sur la table pour vendre l’équipe et la rebaptiser San Jose América (du nom du club mexicain, similaire à l’équipe d’expansion de Los Angeles Chivas USA). Après la saison 2005, le groupe de propriété AEG a transféré l’équipe à Houston, au Texas, où elle est devenue le Dynamo.

Cependant, les droits sur le nom, les couleurs et l’histoire des Earthquakes sont restés à San Jose, l’équipe de Houston étant traitée comme un club d’expansion.

Officiel dans le livre des records de la MLS, le club de San Jose était « en pause » à partir de 2006-2007. Les Quakes sont revenus en 2008 dans le prolongement de l’équipe 1996-2005. Depuis leur retour, ils n’ont remporté qu’un seul honneur majeur, le Bouclier des Supporters en 2012.

À l’origine, San Jose jouait au Spartan Stadium, sur le campus de l’Université d’État de San Jose. Lorsque l’équipe est revenue en 2008, elle s’est installée dans le stade Buck Shaw, beaucoup plus petit, jusqu’à ce que son domicile actuel, PayPal Park, soit construit. Ils ont également joué certains matchs au Levis’ Stadium (domicile des 49ers de la NFL), au Stanford Stadium et à l’Oakland Coliseum (domicile des Oakland – pour l’instant en tout cas – A’s, avec lesquels ils partagent actuellement la propriété).

