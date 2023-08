Programme télévisé de Sassuolo pour les téléspectateurs américains

Je Neroverdi les fans trouveront tous les détails nécessaires pour regarder le club avec notre programme TV Sassuolo.

Sassuolo n’a pas de grands honneurs à son nom, mais a conservé une place en Serie A depuis 2013.

Où puis-je regarder le match de Sassuolo ?

Fondé: 1920

Stade: Stade Mapei

Directeur: Alessio Dionisi

Meilleur résultat italien de haut vol : 6e (2016)

Meilleure finition européenne : Phase de groupes de la Ligue Europa (2017)

Programme TV de Sassuolo et liens de streaming

Les matchs de la ligue Sassuolo et de la Coppa Italia sont principalement diffusés sur Paramount +. Parfois, des matchs sont également diffusés sur CBS Sports Network ou sur le réseau de streaming CBS Golazo. Mais entre les trois plateformes CBS, chaque match de championnat est disponible.

Paramount est également l’endroit où trouver le club s’il se qualifie pour les compétitions de l’UEFA. En espagnol, ces jeux seraient diffusés sur Univision, TUDN, UniMás et/ou ViX.

Regardez Sassuolo sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Sassuolo

L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio a été fondée en 1920, jouant la majeure partie de ses débuts dans les divisions amateurs régionales.

Les couleurs vertes du club proviennent d’un don de kits du Lancaster Rovers FC. Le club anglais était en tournée en Italie en 1921, mais n’a pas pu faire le match promis contre Sassuolo. Pour s’excuser, ils ont fait don de leurs chemises vertes à la partie italienne.

Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que le club est arrivé en Serie D. Ils fusionneraient avec quelques autres clubs à cette époque et finiraient par atteindre la Serie C2 – le niveau professionnel – en 1984.

Sassuolo a atteint le troisième niveau en 2006. Ils ont remporté le titre en 2008, gagnant un voyage en Serie B pour la première fois. Cinq saisons plus tard, ils gagneraient la Serie B et se retrouveraient en train de se préparer pour la Serie A.

En seulement leur troisième saison dans le peloton de tête, Sassuolo a terminé sixième, remportant son premier voyage en Ligue Europa.

La maison traditionnelle du club, Stadio Enzo Ricci, à Sassuolo est trop petite pour être utilisée pour des matchs professionnels. Ils jouent donc leurs matchs à domicile dans la ville voisine de Reggio Emilia au stade Mapei dans le cadre d’un accord de partage de terrain avec l’AC Reggiana.

