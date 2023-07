Programme télévisé de Palmeiras pour les téléspectateurs aux États-Unis

Notre programme TV Palmeiras vous permettra de regarder l’un des meilleurs clubs du Brésil.

Palmeiras remonte au début du XXe siècle et les trois fois champions sud-américains ont une histoire mouvementée.

Où puis-je regarder le match de Palmeiras ?

Palmeiras à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

lundi 24 juillet 20 h 30 HE Boca Juniors contre les Old Boys de Newell (Primera Division argentine)



Fondé: 1914

Stade: Allianz Parque

Directeur: Abel Ferreira

Titres brésiliens de haut vol : 11

Titres en Copa Libertadores : 3 (1999, 2020, 2021)

Programme TV de Palmeiras et liens de streaming

Vous pouvez trouver les matchs de championnat de Palmeiras à quelques endroits. En anglais, couverture de tous les matchs du Brasileirão sur Paramount+. Fanatiz et ViX diffusent également chaque jeu en espagnol, Fanatiz proposant également des jeux dans la langue maternelle portugaise.

Les compétitions CONMEBOL Copa Libertadores et Copa Sudamericana sont diffusées en anglais sur beIN SPORTS. beIN SPORTS en Español diffuse une couverture en espagnol, tandis que certains jeux (et l’option en portugais) sont diffusés sur beIN SPORTS CONNECT.

beIN SPORTS est diffusé par certains fournisseurs de câble et de satellite, et est disponible sur les services de streaming Fanatiz, Fubo et Sling.

Regardez Palmeiras sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Palmeiras

Les Palmeiras n’ont pas toujours été Palmeiras. En fait, de sa fondation en 1914 à 1942, le club était connu sous le nom de Palestra Itália. Fondé par des immigrés italiens, le club était destiné à unir tous les Italiens du Brésil.

Mais en 1942, le gouvernement a interdit aux organisations brésiliennes d’utiliser des noms liés aux puissances de l’Axe de la Seconde Guerre mondiale (dont l’Italie était membre). Et ainsi le club est devenu Palestra São Paulo. Mais ce n’était apparemment pas assez satisfaisant, et plus tard cette année-là, le nom de Palmeiras – une expression associée au triomphe et à la victoire – a été adopté pour la première fois.

En 1951, Palmeiras a remporté ce qui a été le premier précurseur de ce que nous appelons la Coupe du monde des clubs. La Copa Rio a réuni huit clubs du Brésil, d’Autriche, d’Uruguay, du Portugal, d’Italie, de Yougoslavie et de France. Bien qu’ils ne soient pas officiellement reconnus par la FIFA, Palmeiras se considère comme le tout premier « champion du monde » de football interclubs. Le club a presque capturé ce que la FIFA compterait comme un titre mondial officiel en 2021. Ils sont tombés de justesse face à Chelsea en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde des clubs.

Palmeiras a été champion du Brasileirão à onze reprises, la dernière fois en 2022. Ils ont remporté la Copa do Brasil à quatre reprises et ont triomphé en Amérique du Sud à la Copa Libertadores à trois reprises. Les trois titres continentaux sont arrivés depuis 1999.

Le Brésil a la tradition distinctive des compétitions de ligue d’État, et Palmeiras y a très bien réussi. Ils ont remporté le Campeonato Paulista – la meilleure ligue de l’État de São Paulo – 25 fois.

Comme de nombreux clubs sud-américains, Palmeiras est surtout connu pour son équipe de football. Mais ils ont aussi le basket-ball, le hockey sur gazon, la boxe et d’autres sports sous leur égide.

Actualités Palmeiras