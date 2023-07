Programme télévisé de Napoli pour les téléspectateurs aux États-Unis

Ce programme télévisé de Naples vous permettra de regarder les champions d’Italie 2022/23.

Bien qu’ils ne soient pas aussi décorés que certains de leurs rivaux de Serie A, Naples reste un club emblématique. En particulier, l’association du club avec le immortel (et controversé) Diego Maradona dans les années 1980 a consolidé son statut de grand nom du football mondial.

Où puis-je regarder le match de Naples ?

Fondé: 1926

Stade: Stadio Diego Armando Maradona

Directeur: Rudi García

Titres italiens de haut vol / coupe: 3 / 6

Titres Ligue des Champions / Ligue Europa : 0 / 1

Horaire de Napoli TV et liens de streaming

Suivre Napoli est super facile aux États-Unis, grâce à des droits de diffusion qui se chevauchent commodément.

La Serie A et la Coppa Italia sont présentées sur Paramount +, avec (presque) tous les horaires de compétition disponibles en streaming. Les exceptions concernent certains jeux qui sont déplacés vers CBS Sports Network. Ces correspondances peuvent être trouvées sur les fournisseurs de câble ou de satellite qui transportent le réseau, ou les streamers Fubo et DirecTV Stream.

CBS Sports diffuse également l’UEFA Champions League, l’Europa League et la Conference League. La plupart des jeux sont sur Paramount +, avec une situation similaire de certains jeux à élimination directe présentés sur le réseau principal de CBS. La couverture espagnole des compétitions interclubs de l’UEFA est diffusée sur Univision, TUDN et ViX.

Regardez Naples sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Naples

Les origines de Napoli remontent au début des années 1900, mais officiellement le club tel que nous le connaissons aujourd’hui a vu le jour en 1926, après une série de fusions.

Le club a joué dans le plus haut niveau du football italien pendant la majeure partie de son existence, mais n’a pas les trophées débordants dont bénéficient des clubs comme l’AC Milan, l’Inter ou la Juventus.

Comme une grande partie de l’Europe, le football en Italie a été perturbé par le chaos de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1940.

Après la guerre, la seconde moitié du 20e siècle a vu la majorité des grands honneurs du club. Le point culminant de ce succès est venu dans les années 1980.

La fortune de Napoli a considérablement changé lorsqu’ils ont payé des frais de transfert alors record de 12 millions d’euros au FC Barcelone pour Diego Maradona. Le mandat du légendaire Argentin au club a coïncidé avec deux scudettos, une Copa Italia et la Coupe UEFA 1989 (équivalente à la Ligue Europa actuelle).

Depuis la fin de l’ère Maradona, cependant, c’est un mélange de hauts et de bas pour le côté napolitain. De 1998 à 2007, le club a passé toutes les saisons sauf une (2000-01) dans les niveaux inférieurs, en Serie B ou en Serie C. Mais, lors de la promotion en Serie A en 2007, les choses se sont régulièrement améliorées.

Les victoires de la Coppa Italia en 2012, 2014 et 2020 laissaient présager une réalisation encore plus importante en 2023. 2022/23 a marqué le premier titre de Serie A de Naples en plus de 30 ans. C’était aussi la première fois depuis 2001 que ni Milan, ni l’Inter, ni la Juve ne capturaient le scudetto. Le titre insaisissable est venu après huit occasions distinctes depuis 2007 que le club a terminé deuxième ou troisième de la ligue.

