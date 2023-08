Programme télévisé de Monaco pour les téléspectateurs américains

Notre programme télévisé de l’AS Monaco contient tous les matchs et où les regarder Les Rouge et Blanc.

Bien qu’elle ne soit pas située en France, Monaco est l’une des équipes les plus titrées du football français.

Programme TV et liens streaming de l’AS Monaco

L’AS Monaco à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

vendredi 25 août 15h00 HE Nantes vs AS Monaco ( Ligue 1 française ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS en Español , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1924

Stade: Stade Louis II

Directeur: Adi Hütter

Titres de Ligue 1 : 8

Titres en Coupe de France : 5

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Ligue des champions (2004)

Les matchs de Monaco en Ligue 1 sont à retrouver sur beIN SPORTS aux Etats-Unis.

Entre beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español et la plateforme de streaming beIN CONNECT, chaque match de Ligue 1 est diffusé en direct chaque semaine. beIN est disponible sur Fubo, Fanatiz et Sling.

La Coupe de France est cependant diffusée sur le réseau FOX Sports.

Les tournois de l’UEFA tels que la Ligue des champions et la Ligue Europa sont disponibles sur Paramount+. Pour les commentaires en espagnol, syntonisez Univision, TUDN et/ou UniMás. Le streaming en espagnol peut être trouvé sur ViX.

Regardez l’AS Monaco sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de l’AS Monaco

Comme la petite ville-nation de Monaco n’a pas son propre système de ligue de football, l’AS Monaco FC joue dans la pyramide française. L’équipe de football a été créée en 1919, mais a été absorbée par un plus grand club multisports en novembre 1924.

Monaco a été l’un des premiers clubs à devenir professionnel dans le système français en 1933, mais a été relégué au statut d’amateur après sa première année. Il ne reviendra au deuxième rang qu’en 1948 et se rendra en division un en 1953.

Le premier trophée majeur est venu en 1960, en remportant la Coupe de France. Ce serait la première étape pour faire de Monaco l’une des équipes les plus titrées de France. Ils ont remporté huit titres de Ligue 1 (le quatrième plus grand nombre, seulement trois derrière les onze du leader du PSG en 2023). De plus, cinq victoires en Coupe de France, une Coupe de la Ligue et quatre triomphes en Trophée des Champions ont suivi.

L’équipe s’est approchée douloureusement de la gloire européenne, terminant deuxième de la Ligue des champions 2003-04.

Des noms comme Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Thierry Henry, Cesc Fàbregas, James Rodriguez et Bernardo Silva ne sont que quelques-uns des joueurs de haut niveau qui ont joué à Monaco au fil des ans.

Le stade Louis II est le terrain d’attache du club depuis 1939. La version moderne que nous connaissons aujourd’hui a ouvert ses portes en 1985. Incorporé au site est une piste d’athlétisme et une petite arène couverte et un centre aquatique. C’était le site de la Super Coupe de l’UEFA en 1986 et de 1998 à 2012. Le stade et ses arches distinctives sont situés à l’extrémité sud-ouest de Monaco. En fait, le beaucoup plus petit Stade Didier Deschamps, domicile de l’équipe nationale de Monaco, est situé à environ 60 pieds de l’autre côté de la rue, en France.

Actualité et reportages de l’AS Monaco

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier sur la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo: Imago