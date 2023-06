Programme télévisé de l’Inter Miami – World Soccer Talk

Le programme télévisé Inter Miami de World Soccer Talk contient toutes les informations pour regarder l’une des équipes les plus récentes et désormais les plus pertinentes de la MLS (Major League Soccer).

Un début difficile à la fois sur et hors du terrain a rendu les débuts de l’Inter Miami difficiles. Mais avec l’ajout de Lionel Messi à l’été 2023, le club est instantanément devenu l’équipe la plus importante et la plus visible de la ligue.

Pour vous assurer de ne manquer aucun match, voici notre programme télévisé Inter Miami et les détails de l’équipe.

Programme de télévision de l’Inter Miami

Inter Miami à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 24 juin 19 h 30 HE Union de Philadelphie contre Inter Miami CF (MLS)

vendredi 21 juillet 20h00 HE Cruz Azul contre Inter Miami CF (Coupe des Ligues)

mardi 25 juillet 19 h 30 HE Inter Miami CF contre Atlanta United FC (Coupe des Ligues)



Fondé: 2018 (première saison 2020)

Stade: Stade DRV PNK

Directeur: Javier Morales (par intérim)

Coupes MLS : 0

Autres titres : 0

Où puis-je regarder le match de l’Inter Miami ?

Tous les matchs de l’Inter Miami sont disponibles sur MLS Season Pass, la plateforme de streaming exclusive de la ligue. Les jeux sont disponibles en anglais et en espagnol (et en français si vous jouez contre une équipe canadienne). MLS Season Pass propose chaque saison régulière, séries éliminatoires et match de la Coupe des ligues – non seulement pour Miami, mais pour toute la ligue.

Certains matchs de la ligue sont également présentés à la télévision nationale sur FOX ou FS1, et vous pouvez parier que la MLS mettra en vedette Messi et Miami dans ces matchs au cours des prochaines saisons.

Regardez l’Inter Miami sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Pour la Lamar Hunt US Open Cup, les jeux peuvent être trouvés sur plusieurs plateformes. Certains sont diffusés via l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, certains sur YouTube de US Soccer, et d’autres ont été présentés sur CBS Sports Golazo Network, qui diffuse gratuitement sur Pluto TV, et est également disponible dans Paramount +.

Leagues Cup est disponible sur MLS Season Pass, avec certains jeux sur FOX et FS1. La couverture espagnole à la télévision peut être trouvée sur Univision, UniMás et TUDN.

Si Miami se qualifie pour la Coupe des champions de la CONCACAF, ces matchs seront diffusés sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire inter Miami

Les origines de la franchise qui allait devenir l’Inter Miami remontent en fait à 2008. Cette année-là, l’investisseur local Marcelo Claure s’est associé aux géants espagnols du FC Barcelone pour tenter d’amener une équipe MLS à Miami. Cette offre échouerait, la MLS attribuant des équipes à Portland et Vancouver à la place.

Claure deviendrait un investisseur minoritaire dans le prochain effort encore plus médiatisé. Le 5 février 2014, David Beckham et la ligue ont annoncé son intention d’exercer son option d’achat d’une franchise MLS pour 25 millions de dollars. Cet accord pour la propriété de l’équipe était une clause du contrat de Beckham lorsqu’il a signé avec le LA Galaxy en 2007.

Quatre ans plus tard, en janvier 2018, le groupe de propriété – qui comprenait désormais l’investisseur majoritaire Jorge Más, a officiellement obtenu la 25e franchise MLS. En septembre de cette année-là, le club a annoncé son nom et son insigne. Le choix de « Inter » comme nom a suscité un différend concernant la marque avec l’Inter Milan, qui avait déposé une réclamation pour son utilisation aux États-Unis en 2014.

La ligue a également annoncé une première saison 2020 pour les Herons. Il y avait cependant un problème – ils n’avaient pas de stade sécurisé. Quatre sites de stades différents dans et autour du centre-ville de Miami ont été proposés, mais ont échoué. Enfin, un site adjacent à l’aéroport international de Miami a été provisoirement approuvé, mais ne serait pas prêt à temps pour 2020.

Comme ses prédécesseurs MLS dans la région, le Miami Fusion (1998-2001), l’Inter Miami a commencé à jouer à 30 miles sur la route dans la ville de Fort Lauderdale. Sur le même site, en fait. Au printemps 2019, l’équipe a obtenu un bail de 50 ans pour réaménager le site des stades Lockhart et Fort Lauderdale. La maison de la Fusion, des Strikers de Fort Lauderdale de la NASL et de nombreux jeux internationaux a été démolie pour faire place à un nouveau site temporaire de 18 000 places et un centre d’entraînement pour l’Inter Miami. Le plan était d’y jouer les saisons 2020 et 2021, puis de descendre à Miami Freedom Park en 2022.

Cependant, en juin 2023, le terrain n’a pas encore été jeté sur le projet de Miami en raison de divers retards. Ainsi, l’avenir à court terme du club, y compris le potentiel de tout le mandat de Messi, aura lieu à Fort Lauderdale.

Sur le terrain, les choses n’ont pas été beaucoup plus faciles. La première saison 2020 a été reportée après seulement deux matches en raison de la pandémie de COVID-19, quelques jours avant le tout premier match à domicile du club. L’équipe a participé à la ronde spéciale des éliminatoires de la Coupe MLS lors de sa première saison, mais a perdu 3-0 face à son équipe d’expansion Nashville.

Le départ médiocre a entraîné le limogeage du premier entraîneur Diego Alonso. De plus, il a été constaté que l’équipe avait enfreint les règles de la liste de la ligue en 2020. Le club a donc été frappé d’amendes et de sanctions pour les deux saisons suivantes. Phil Neville a été nommé managé début 2021, mais le nouveau gaffer n’a pas amélioré les résultats. L’équipe a terminé à la 20e place du classement général et a raté les séries éliminatoires.

L’année 2022 a vu une légère augmentation des performances, car l’équipe a remporté le plus de matchs à ce jour, terminant 12e et a fait les séries éliminatoires, mais a perdu au premier tour. Un terrible début de campagne de championnat 2023 a conduit au limogeage de Neville en tant que manager le 1er juin. Quelques jours plus tard, Lionel Messi a annoncé son intention de signer avec le club, changeant à jamais la trajectoire de l’organisation. Il aura une première chance de remporter un trophée, le club étant qualifié pour les demi-finales de l’US Open Cup.

