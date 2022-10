Programme télévisé de l’équipe nationale du Pays de Galles

Le programme TV de l’équipe nationale du Pays de Galles répertorie les informations TV / streaming que vous devez regarder Les dragons.

Le Pays de Galles ne s’est qualifié pour la Coupe du monde que deux fois – en 1958 et après une longue sécheresse, en 2022. Lors de leur seule apparition à ce jour, les Gallois ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Les euros n’ont pas été plus gentils, car les deux seules apparitions l’ont été récemment – 2016 et 2020, bien qu’ils aient atteint la demi-finale dans le premier.

Dirigé à l’ère moderne par la superstar Gareth Bale, le Pays de Galles visera certainement à récompenser ses fans qui souffrent depuis longtemps avec une performance mémorable au Qatar.

Calendrier télévisé de l’équipe nationale du Pays de Galles et liens de diffusion

lundi 21 novembre 14h00 HAE États-Unis contre Pays de Galles ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 25 novembre 05h00 HAE Pays de Galles contre Iran ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

mardi 29 novembre 14h00 HAE Pays de Galles contre Angleterre ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Univers , Univers , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 25 mars 1876 (Défaite contre l’Ecosse à Glasgow)

Gestionnaire: Robert Page

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quarts de finale (1958)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Demi-finales (2016)

Où puis-je regarder le match du Pays de Galles ?

La Coupe du monde en 2022 sera hébergée sur FOX et FS1 en anglais, avec Telemundo (et Peacock) captant une couverture espagnole. Les services de streaming Fubo, DirecTV Stream, Vidgo et Sling diffusent tous les réseaux diffusant les jeux.

Les euros passeront à FOX à partir de 2024, et l’UEFA Nations League est également présente sur les réseaux FOX, avec certains jeux exclusifs à Fubo TV.

Le match amical international égaré peut apparaître sur n’importe quel réseau, alors gardez un œil ici pour les dernières listes.

Le secret du succès du pays de Galles est son éthique d’équipe. À part Gareth Bale, il n’y a pas de stars dans cette équipe. Ils jouent tous pour la fierté nationale et pour entrer dans l’histoire. Pour la plupart des fans de l’équipe galloise, ce sera la première Coupe du monde de leur vie. La dernière fois qu’ils étaient ici, c’était en 1958, lorsqu’ils ont perdu contre le Brésil, avec un jeune Pelé, en quart de finale.

En tant qu’unité bien organisée, le Pays de Galles n’est pas une équipe d’étoiles de la Premier League. En fait, beaucoup de leurs footballeurs évoluent dans des équipes de deuxième et même de troisième division de la pyramide anglaise. Cependant, ne vous y trompez pas. C’est une équipe qui est un véritable outsider à la Coupe du monde 2022.

Bien que Gareth Bale ne soit pas assuré de commencer la plupart des matchs, d’autres joueurs à surveiller incluent Kieffer Moore, un grand attaquant avec une capacité de tête mortelle qui joue actuellement pour Bournemouth. C’est un homme cible qui peut causer beaucoup de problèmes aux défenses adverses.

Brennan Johnson de Nottingham Forest est un ailier habile avec un rythme fulgurant. Daniel James joue sur l’autre aile. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide que Johnson, le duo de Johnson et James devrait créer des ravages pour les défenses.

Enfin, la défense galloise est à bien des égards le meilleur atout de l’équipe nationale. Avec les défenseurs Ben Davies (Spurs), Joe Rodon (Rennes), Neco Williams (Forest), Connor Roberts (Burnley), Chris Gunter (Wimbledon) et Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), le Pays de Galles a l’embarras du choix.

