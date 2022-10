Découvrez comment regarder Les étoiles noires en utilisant ce programme télévisé de l’équipe nationale du Ghana.

Le Ghana s’est qualifié pour la première fois pour la Coupe du monde en 2006, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations quatre fois plus tôt dans son histoire. 2010 a été leur meilleure performance sur la plus grande scène, atteignant les quarts de finale après avoir éliminé les États-Unis en huitièmes de finale. Après une ascension au début des années 2000 et 2010, le Ghana a quelque peu perdu sa forme ces derniers temps. Mais ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 et espèrent faire du bruit lors du tournoi.

Programme TV de l’équipe nationale du Ghana et liens de streaming

jeudi 24 novembre 11h00 HAE Portugal contre Ghana ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

lundi 28 novembre 08h00 HAE Corée du Sud contre Ghana ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 02 décembre 10h00 HAE Ghana contre Uruguay ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Univers , Univers , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 28 mai 1950 (victoire contre le Nigeria à Accra)

Gestionnaire: Otto Addo

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quarts de finale (2010)

Meilleure finale de la Coupe d’Afrique des Nations : Vainqueurs (1963, 1965, 1978, 1982)



Des médias sociaux:

Où puis-je regarder le match du Ghana ?

Les compétitions en Afrique se déroulent généralement via beIN SPORTS. Cela est vrai pour la Coupe d’Afrique des Nations, autrement connue simplement sous le nom d’AFCON. Le Ghana, quadruple vainqueur de ce tournoi, est toujours une équipe à surveiller lors des huitièmes de finale.

beIN SPORTS est disponible sur certaines plateformes, dont fuboTV.

Bien sûr, le plus grand tournoi est la Coupe du monde. Aux États-Unis, le programme télévisé de l’équipe nationale du Ghana comprend des matchs de la Coupe du monde sur FOX ou FS1. Vous pouvez également diffuser ces jeux en direct en anglais et en espagnol.

Option d’affichage recommandée :

S’aligner

L’équipe du Ghana compte des joueurs présents dans le monde entier. Cependant, la grande majorité des sélections des équipes nationales viennent d’Europe. De plus, bon nombre de ces joueurs représentent des équipes majeures sur la scène européenne. Par exemple, Thomas Partey, un monstre du milieu de terrain pour les Black Stars, est un élément clé de l’équipe de Mikel Arteta à Arsenal. Toujours en Premier League, Jordan Ayew est un habitué de Crystal Palace.

Cependant, le joueur le plus capé de l’équipe actuelle du Ghana est le frère de Jordan Ayew, André Ayew. André a joué pour des clubs comme West Ham, Swansea et Marseille. Pourtant, il joue désormais au Qatar. Par conséquent, il devrait se sentir un peu chez lui alors qu’il mène le Ghana à la Coupe du monde.

Un autre nom notable est celui d’Iñaki Williams. L’attaquant de l’Athletic Club représentait auparavant l’Espagne. Cependant, comme il est d’origine ghanéenne, il a choisi de jouer pour le Ghana. Il a fait ses débuts dans les Black Stars en septembre 2022 et est déjà un talent clé pour l’équipe. Il en va de même pour Tariq Lamptey, qui se qualifiait pour l’équipe nationale d’Angleterre. Ces deux joueurs sont susceptibles de participer à la prochaine Coupe du monde.

Kits du Ghana

Nouvelles et reportages sur le Ghana