Le Danemark n’est peut-être pas l’une des plus grandes équipes d’Europe, mais il a de l’argenterie à son actif. Les Danois se sont qualifiés pour la première fois pour la Coupe du monde en 1986, car leur équipe nationale est restée strictement amateur jusqu’en 1971. Le Danemark a remporté l’Euro 1992 et a suivi ce triomphe en tant que champion de la Coupe du Roi Fhad (plus tard connue sous le nom de Coupe des Confédérations) en 1995. En 1998, ils ont réalisé leur meilleure performance lors d’une Coupe du monde à ce jour, atteignant les quarts de finale, et ont fait la phase de groupes à deux reprises depuis, en 2002 et 2018.

Calendrier télévisé de l’équipe nationale du Danemark et liens de diffusion

mardi 22 novembre 09h00 HAE Danemark vs Tunisie ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 19 octobre 1908 (Victoire contre France B à Londres)

Gestionnaire: Kasper Hjulmand

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quarts de finale (1998)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Gagnants (1992)



Où puis-je regarder le match du Danemark ?

FOX assure la couverture aux États-Unis des compétitions internationales de l’UEFA. Cela inclut la Ligue des Nations et le Championnat d’Europe. Bien sûr, FOX détient également les droits de la Coupe du monde pour les téléspectateurs américains. Par conséquent, vous pouvez localiser FOX et FS1 dans le programme télévisé de l’équipe nationale du Danemark.

Dans le cadre de la prise de contrôle par FOX des compétitions de l’UEFA, tous les matchs ne sont pas diffusés sur ces deux chaînes. Certains matchs des qualifications pour la Coupe du monde et des matchs du Championnat d’Europe sont disponibles uniquement sur fuboTV. D’autres jeux, y compris des matchs amicaux ou des compétitions ponctuelles, peuvent apparaître n’importe où dans le vaste monde de la télévision et du streaming. Qu’il s’agisse des chaînes d’ESPN ou d’ESPN+, cela dépend d’autres contenus chaque jour.

fuboTV couvre les jeux susmentionnés et propose également les chaînes susceptibles de présenter le Danemark en compétition, telles que FOX, FS1 et FS2.

La formation danoise ne peut pas rivaliser avec une nation comme l’Angleterre, la France, l’Allemagne ou l’Espagne. La plus grande “star” du Danemark est Christian Eriksen, qui, pour être juste, a dominé pendant son temps avec Tottenham. Son combat miraculeux après son effondrement lors de l’Euro 2020 le ramène dans la formation de départ générale du Danemark.

Kasper Schmeichel a rejoint Eriksen au cours de la dernière décennie, bien que son âge relatif puisse voir l’un des gardiens suppléants intervenir.

Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard, Jannick Vestergaard et Pierre-Emile Højbjerg ne sont que quelques-uns des visages familiers qui représentent l’équipe nationale danoise. Bien qu’il n’ait pas les meilleurs mondiaux de ses rivaux, le Danemark est une équipe suffisamment fluide et suffisamment compétitive pour obtenir un résultat contre n’importe quelle équipe adverse.

