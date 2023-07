Je ne peux pas en avoir assez La Roja? Ce programme télévisé de l’équipe nationale du Chili vous orientera dans la bonne direction pour attraper chaque match.

Le Chili est un membre fondateur de la CONMEBOL et est la deuxième plus ancienne fédération d’Amérique du Sud.

Où puis-je regarder le match contre le Chili ?

Premier jeu: 27 mai 1910 (Défaite contre l’Argentine à Buenos Aires)

Directeur: Eduardo Berizzo

Meilleur résultat en Coupe du monde : Troisième (1962)

Meilleur résultat en Copa America : Gagnants (2015, 2016)

Horaire de la télévision chilienne et liens de streaming

Pour la Copa América et la Coupe du Monde de la FIFA (si le Chili se qualifie pour 2026), FOX Sports détient les droits linguistiques en anglais.

Du côté espagnol, TUDN / Univision sont les endroits où vous pouvez assister aux matchs de la Copa, tandis que la Coupe du monde est diffusée sur Telemundo et Peacock.

Les qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL se trouvent sur Fubo aux États-Unis.

Les matchs amicaux sont plus difficiles à cerner, car l’emplacement et l’adversaire peuvent placer des jeux sur différents canaux.

Fubo diffuse toute la famille de chaînes FOX et Telemundo, c’est donc un bon choix pour obtenir la meilleure couverture possible des jeux chiliens.

Regardez le Chili sur Fubo :

Histoire du Chili

La Federación de Fútbol de Chile a été fondée en 1895. Le premier match de l’équipe nationale a eu lieu en 1910, et la nation était l’un des quatre membres fondateurs de la CONMEBOL, aux côtés du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay. Ces quatre ont disputé le premier championnat sud-américain – aujourd’hui connu sous le nom de Copa América, en 1916.

Le Chili a également participé à la toute première Coupe du monde en 1930, organisée en Uruguay voisin. Le pays détient également deux premières douteuses en Coupe du monde : le premier penalty manqué lors d’une Coupe du monde (1930) et le premier carton rouge lors d’une Coupe du monde (1974).

Un incident lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de 1990 a conduit le Chili à être banni des éliminatoires de 1994. Le gardien Roberto Rojas a simulé une blessure à cause d’un feu d’artifice lancé et l’équipe a quitté le terrain en signe de protestation. Il s’est avéré que le joueur n’a jamais été touché, le Chili a reçu un forfait dans le match et Rojas a été banni à vie (l’interdiction a ensuite été levée).

Dans des événements plus positifs, le Chili a accueilli la Coupe du monde de 1962 et s’est classé troisième. Il s’agit de leur meilleur résultat de l’histoire du tournoi. Lors de leur plus récente de neuf participations à la Coupe du monde – 1998, 2010 et 2014 – le Chili s’est qualifié pour les huitièmes de finale.

Le Chili a remporté des titres consécutifs de la Copa América en 2015 et 2016. 2015 a été l’hôte du tournoi traditionnel, et 2016 a été l’édition spéciale élargie « Centenario » qui s’est tenue aux États-Unis.

Les joueurs vieillissants mais actifs Gary Medel, Alexis Sánchez, Claudio Bravo et Arturo Vidal sont en tête de la liste des sélections de tous les temps pour le Chili. Le Sánchez susmentionné est le meilleur buteur de tous les temps pour La Roja.

