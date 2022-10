Obtenez toutes les informations de visionnage dont vous avez besoin pour capturer L’équipe Melli avec notre programme télévisé de l’équipe nationale d’Iran.

L’Iran est triple champion d’Asie de l’AFC (1968, 1972 et 1976), mais le sport dans le pays a langui en partie à cause des conflits politiques de la fin des années 70. Plus récemment, l’Iran a été l’équipe internationale la mieux classée d’Asie pendant près de 4 années consécutives de 2014 à 2018, la plus longue équipe d’Asie à avoir détenu cet honneur.

L’Iran s’est qualifié pour la Coupe du monde à six reprises, mais n’a jamais dépassé les phases de groupes et n’a remporté que deux matches. L’une de ces deux victoires, notamment, a été contre les États-Unis en 1998. Les deux nations se retrouveront en phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

lundi 21 novembre 08h00 HAE Angleterre contre Iran ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 25 novembre 05h00 HAE Pays de Galles contre Iran ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

mardi 29 novembre 14h00 HAE Iran contre États-Unis ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 25 août 1941 (match nul contre l’Afghanistan à Kaboul)

Gestionnaire: Carlos Queiroz

Meilleur résultat en Coupe du monde : Phase de groupes (Cinq fois)

Meilleur résultat en Coupe d’Asie de l’AFC : Vainqueurs (1968, 1972, 1976)

Paramount + peut être considéré comme une maison pour les matchs de l’Iran. Il s’agit du service de streaming payant de CBS. Il organise la Coupe d’Asie de l’AFC ainsi que les qualifications pour la Coupe du monde d’Asie. Dans les deux cas, l’Iran est une menace constante pour réussir.

Cependant, le plus grand tournoi auquel l’Iran participe, et a participé à quatre des cinq dernières éditions, est la Coupe du monde. Aux États-Unis, FOX et FS1 diffusent les 64 jeux du plus grand événement sportif au monde. Il existe également une couverture en espagnol fournie par Telemundo et Universo. Ou consultez Peacock Premium pour le streaming en espagnol.

En termes de streaming, fuboTV est une option qui diffuse les quatre chaînes pour regarder la Coupe du monde. De plus, il a d’autres chaînes, dont ESPN ou beIN SPORTS, par exemple, qui peuvent diffuser des matchs amicaux internationaux.

Service de streaming n°1 Comprend : Premier League + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

L’Iran diffère des autres pays du Moyen-Orient en ce qui concerne l’endroit où ses principaux joueurs jouent au football de club. Alors que la plupart des autres pays de la région ont des joueurs de cette ligue nationale, les meilleurs joueurs iraniens sont disséminés dans le monde entier.

Par exemple, Sardar Azmoun, un attaquant clinique avec 41 buts en 65 matches internationaux, joue pour le Bayer Leverkusen. Karim Ansarifard a joué pour le club chypriote Omonia lors de ses matchs contre Manchester United en Ligue Europa.

Le capitaine iranien est Ehsan Hajsafi, qui compte 121 sélections impressionnantes pour l’Iran au cours de son mandat. Il dirige une équipe en ébullition, avec des questions soulevées sur la disponibilité des joueurs compte tenu de leur voix contre le traitement des femmes par le gouvernement iranien. Cependant, si l’Iran est au complet, c’est une équipe qui peut forcer le meilleur de n’importe quelle opposition.

