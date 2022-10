Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir où et quand regarder la Oranje avec notre programme télévisé de l’équipe nationale des Pays-Bas.

Largement considérés comme l’une des équipes nationales historiquement les plus fortes au monde, les Pays-Bas ont disputé onze finales de Coupe du monde, bien qu’ils n’aient jamais remporté le tournoi (ils sont cependant trois fois finalistes). L’ère du «football total» des années 1970, dirigée par le légendaire Johan Cruyff, a peut-être été l’âge d’or du programme, mais ils sont restés constamment forts au cours des décennies qui ont suivi, notamment en remportant le Championnat d’Europe en 1988.

Après avoir terminé respectivement deuxième et troisième en 2010 et 2014, l’échec des Pays-Bas à se qualifier pour Russie 2018 a été stupéfiant. Avec une petite puce sur les épaules, les hommes en orange chercheront sûrement à retrouver la forme au Qatar cet automne.

Programme TV de l’équipe nationale des Pays-Bas et liens de streaming

lundi 21 novembre 11h00 HAE Sénégal vs Pays-Bas ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 25 novembre 11h00 HAE Pays-Bas contre Équateur ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

mardi 29 novembre 10h00 HAE Pays-Bas contre Qatar ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Univers , Univers , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 30 avril 1905 (Victoire contre la Belgique à Anvers)

Gestionnaire: Louis Van Gaal

Meilleur résultat en Coupe du monde : Finalistes (1974, 1978, 2010)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Champions (1988)



Des médias sociaux:

Où puis-je regarder le match des Pays-Bas ?

Les fans des Néerlandais sont heureux de voir les Pays-Bas de retour dans la Coupe du monde. Pour les Américains ayant une connexion avec le célèbre kit orange, la couverture est disponible sur FOX et FS1 pour de nombreux jeux néerlandais. La Coupe du monde, les qualifications, les Championnats d’Europe et la Ligue des Nations sont tous disponibles via la famille de chaînes FOX. Une couverture en espagnol est disponible pour la Coupe du monde via Telemundo et Universo, avec un streaming disponible sur Peacock.

La meilleure chose à propos du programme télévisé des Pays-Bas est qu’il est presque entièrement disponible via fuboTV. fuboTV diffuse toutes les chaînes susmentionnées. De plus, certains matchs de la Ligue des Nations sont spécifiques à fuboTV.

Option d’affichage recommandée :

Regardez les Pays-Bas à la télévision Comprend : Premier League + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

S’aligner

Le monde du football a été privé de regarder les Pays-Bas concourir à Russie 2018. Bien sûr, cela est le résultat d’une phase de qualification lamentable cette année-là.

À huit ans d’une troisième place au Brésil, les Pays-Bas ont une apparence différente à tous les niveaux. L’époque de Robin van Persie, Arjen Robben et Wesley Sneijder est révolue. Maintenant, une jeune équipe néerlandaise a soif de remporter les succès de 2010 et 2014.

Cela commence par Virgil van Dijk à l’arrière. Le défenseur central de Liverpool reste l’un des meilleurs joueurs du jeu, malgré les baisses de forme ces dernières saisons. À son époque, il est à peu près injouable. Il sera rejoint par l’un des rares joueurs encore présents de cette équipe de 2014, Daley Blind. Après avoir quitté Manchester United, Blind a trouvé une maison à l’Ajax, menant au succès individuel et en club.

Le point culminant du milieu de terrain est Frenkie de Jong, le milieu de terrain de Barcelone qui peut jouer à peu près n’importe quel rôle dans l’équipe nationale des Pays-Bas. Son point fort est de lancer des balles dans une attaque composée de son coéquipier du Barca Memphis Depay, de Steven Bergwijn ou d’un jeune et extrêmement prometteur Cody Gakpo.

Nouvelles et reportages des Pays-Bas