Ce programme télévisé de l’équipe nationale d’Égypte contient toutes les informations nécessaires pour Pharaons fans aux États-Unis.

L’Égypte est l’une des premières équipes nationales africaines de football et l’équipe la plus titrée du continent, avec ses sept titres de la CAN.

Calendrier télévisé de l’équipe nationale d’Égypte et liens de diffusion

Premier jeu: 28 août 1920 (Défaite contre l’Italie à Gand)

Directeur: Rui Vitoria

Meilleur résultat en Coupe du monde : Treizième place (1934)

Meilleure finale de la Coupe d’Afrique des Nations : Vainqueurs (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

Où puis-je regarder le match contre l’Égypte ?

Les jeux africains peuvent être difficiles à localiser aux États-Unis, y compris en Égypte, mais voici où vous pouvez les trouver :

La Coupe d’Afrique des Nations est le plus grand tournoi international du continent. La compétition et ses matchs de qualification sont diffusés sur beIN SPORTS aux États-Unis.

Si l’Égypte participe à la Coupe du monde 2026, la couverture en anglais se fera sur FS1 ou FOX. Les émissions en espagnol sont avec Telemundo et diffusées sur Peacock.

Les deux réseaux FOX, Telemundo, ainsi que beIN SPORTS sont diffusés sur Fubo.

Pour les matchs amicaux, selon l’adversaire et le lieu du match, les choses peuvent varier, alors consultez cette page pour les dernières listes.

Histoire de l’Egypte

L’équipe nationale égyptienne a été créée en 1920 pour participer aux Jeux olympiques d’été en Belgique.

L’Égypte allait en fait être l’un des participants à la toute première Coupe du monde en 1930. Ils auraient été le seul participant d’Afrique. Cependant, une tempête en Méditerranée leur a fait manquer leur navire en route vers l’Uruguay.

Ils ont cependant joué dans l’édition de 1934 à travers la Méditerranée en Italie. Leur 13e place s’est avérée être leur meilleure performance en Coupe du monde.

Les Pharaons ont joué pour la première fois à la CAN, la Coupe d’Afrique des Nations, en 1957. Ils ont été champions lors de cette campagne inaugurale et ont été à nouveau vainqueurs en 1959.

De 1958 à 1961, l’Égypte a concouru en tant que République arabe unie, car le pays était alors en union politique avec la Syrie. Mais cette équipe était entièrement composée d’Égyptiens. En tant que tel, la FIFA considère les records de cette équipe comme ceux de l’Égypte.

Le processus exténuant de qualification pour la Coupe du monde pour l’Afrique n’a vu l’Égypte participer au tournoi que deux fois après ses débuts en 1934. Lors de leurs apparitions en 1990 et 2018, ils n’ont pas réussi à dépasser la phase de groupes.

Après trois victoires consécutives de la CAN en 2006, 2008 et 2010, l’Égypte n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi lors des trois éditions suivantes. Pourtant, les sept titres de la CAN de l’Égypte sont les plus importants de toutes les nations.

L’Égypte a été le lieu d’atterrissage de l’ancien entraîneur-chef de l’USMNT, Bob Bradley, qui a dirigé l’équipe de 2011 à 2013. L’Américain a dirigé l’équipe pendant les périodes tumultueuses du pays, ratant de peu la qualification pour la Coupe du monde 2014.

Actualité EGYPTE