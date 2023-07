Vous comptez-vous parmi les rangs de l’armée tartan ? Notre programme télévisé de l’équipe nationale d’Écosse contient des informations sur où et comment regarder leurs matchs.

L’Ecosse n’a pas beaucoup de succès majeur dans sa longue histoire. Mais leur statut en tant que l’une des quatre équipes du Royaume-Uni et la plus ancienne équipe nationale du monde leur confère une place à part dans le football mondial.

Où puis-je regarder le match contre l’Ecosse ?

Premier jeu: 30 novembre 1872 (match nul contre l’Angleterre à Partick)

Directeur: Steve Clark

Meilleur résultat en Coupe du monde : Phase de groupes (huit fois)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Phase de groupes (trois fois)

Horaire de la télévision écossaise et liens de streaming

Pour les jeux du Championnat d’Europe (Euros), FOX Sports détient les droits anglais jusqu’en 2028. La famille de réseaux FOX comprend FOX (over-the-air), FS1, FS2 et FOX Deportes.

Certains de ces jeux, cependant, seront exclusivement diffusés sur le service de streaming Fubo. Le statut de l’Autriche en tant qu’équipe nationale de deuxième niveau pourrait voir ses matchs emprunter cette voie, selon l’adversaire. D’autres matchs pouvant entrer dans cette catégorie sont certains éliminatoires de l’Euro et certains matchs de l’UEFA Nations League, ainsi que certains matchs amicaux.

TelevisaUnivision détient les droits en espagnol, ce qui signifie que le jeu de jeux américain se trouve sur Univision et TUDN, avec de nombreux jeux également diffusés sur ViX ou ViX +.

Si l’Écosse se qualifie pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, ces matchs seront diffusés sur FOX (anglais) et Telemundo/Peacock (anglais).

Regardez l’Ecosse sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de l’équipe nationale d’Écosse

L’Ecosse, avec ses voisins l’Angleterre, sont les plus anciennes équipes nationales du monde. Le match nul 0-0 des deux équipes en novembre 1872 était en fait le tout premier match de football international officiel jamais joué.

L’Ecosse a joué plus d’un siècle et demi de football, mais n’a malheureusement pas de trophées majeurs à montrer pour cela.

Comme l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande, l’Écosse n’a pas participé aux trois premières Coupes du Monde de la FIFA. Leur première apparition a eu lieu en 1954, et ils ont fait sept voyages supplémentaires pour le plus grand tournoi depuis. Cela comprend cinq apparitions consécutives de 1974 à 1990.

Cependant, l’Écosse n’a jamais dépassé la première étape (de groupe) de la Coupe du monde. À trois de ces occasions (1974, 1978 et 1982), la différence de buts est tout ce qui les a empêchés de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Les euros sont un exercice similaire dans la futilité. Les Écossais ne se sont qualifiés qu’à trois reprises (1992, 1996 et 2020) et n’ont dépassé le tour de groupe dans aucune d’entre elles.

Cependant, ils peuvent se vanter d’un certain succès plus près de chez eux. La compétition du British Home Championship a été disputée entre les quatre nations britanniques entre 1884 et 1984. L’Écosse a remporté la compétition à 24 reprises et a partagé les grands honneurs à 17 reprises. Cela les place seulement derrière l’Angleterre dans le classement de tous les temps du tournoi.

Dans l’UEFA Nations League, l’Écosse s’est taillé une place au plus haut niveau, la Ligue A, pour l’édition 2024-2025. Cela vient après avoir remporté des promotions de la Ligue C en 2019 et de la Ligue B en 2023.

La légende du Celtic et de Liverpool, Kenny Dalglish, mène l’Écosse pour le plus grand nombre d’apparitions (102) et de buts (30 – à égalité avec Denis Law).

Actualités et reportages sur l’ECOSSE

Dernières nouvelles de l’Ecosse

Photo: Imago