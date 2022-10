Programme télévisé de l’équipe nationale de Suisse

Notre programme télévisé de l’équipe nationale suisse contient tous les détails sur l’endroit où regarder le Une équipe.

Bien qu’ils ne fassent certainement pas partie des meilleures équipes nationales, les Suisses se sont qualifiés pour neuf Coupes du monde. Alors qu’ils ne se sont qualifiés qu’une seule fois de 1970 à 2002, le 21e siècle a été plus clément et la Suisse, car ils se sont qualifiés pour la phase à élimination directe lors de 3 de leurs 4 derniers voyages et se sont qualifiés pour tous les tournois depuis 2002. Ils détiennent également la distinction de étant la seule équipe à être éliminée d’une Coupe du monde sans encaisser un seul but officiel, perdant contre l’Ukraine aux tirs au but en huitièmes de finale en 2006. Combiné à leur performance en 2010, ils détiennent le record du plus grand nombre de minutes consécutives sans abandonner un but en Coupe du monde.

jeudi 24 novembre 05h00 HAE Suisse contre Cameroun ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

lundi 28 novembre 11h00 HAE Brésil vs Suisse ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 02 décembre 14h00 HAE Serbie contre Suisse ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Univers , Univers , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 12 février 1905 (Défaite contre la France à Paris)

Gestionnaire: Murat Yakine

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quarts de finale (1934, 1938, 1954)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Quarts de finale (2020)



Où puis-je regarder le match de la Suisse ?

Malgré sa mentalité d’outsider, en particulier vis-à-vis de ses voisins la France, l’Allemagne et l’Italie, la Suisse est assez constante en matière de jeu international.

Qatar 2022 marque la cinquième fois consécutive que la Suisse se qualifie pour la Coupe du monde. Aux États-Unis, cela signifie que vous pouvez regarder la Suisse sur FOX et FS1. Ou, la couverture en espagnol est disponible sur Telemundo et Universo.

Pour simplifier les choses, FOX propose également le Championnat d’Europe. Ces jeux sont disponibles sur FOX et FS1. Les éliminatoires de la Coupe du monde pour l’UEFA sont aussi sur FOX, certains jeux passant également à fuboTV.

Heureusement, fuboTV propose toutes les chaînes susmentionnées, ce qui facilite le suivi des choses.

La Suisse a rarement ce nom énorme dans sa formation. Au lieu de cela, les Suisses gèrent une gamme équilibrée de joueurs talentueux exerçant leur métier dans toute l’Europe. En fait, certains des joueurs les plus expérimentés de Suisse ont accumulé plus d’un siècle de sélections.

Par exemple, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, deux des talents suisses les plus reconnaissables, ont plus de 100 sélections. À juste titre, ils sont respectivement le capitaine et le vice-capitaine de l’équipe. Le défenseur Ricardo Rodriguez rejoint ces deux-là dans cette étape importante d’apparitions. L’arrière latéral actuel de Turin a passé de nombreuses années à Wolfsburg.

Cependant, il y a de jeunes talents que la Suisse possède. Breel Embolo était un joueur que tout le monde avait en vue pour devenir un talent de classe mondiale. Cela n’a jamais atteint son potentiel maximum, mais il est toujours un joueur décent avec Moncao. Idem pour Denis Zakaria. Lors de son passage à la Juventus, beaucoup espéraient que sa carrière se développerait en un joueur comme Paul Pogba. Maintenant à Chelsea, Zakaria n’a pas le temps de jeu qu’il souhaite.

Ensuite, qui pourrait oublier le héros du Championnat d’Europe 2020, le gardien Yann Sommer. Son arrêt sur penalty contre Kylian Mbappé a éliminé les champions du monde et poussé le Suisse en quart de finale.

