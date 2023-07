Programme télévisé de l’équipe nationale de Suède

Envie de regarder le Bleu et Jaune ? Ce programme télévisé suédois vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin.

La Suède ne vous vient peut-être pas à l’esprit lorsque vous pensez aux puissances du football. Mais les Suédois ont en fait un bilan respectable, y compris des résultats élevés à la Coupe du monde et aux Euros, ainsi qu’une médaille d’or olympique.

Où puis-je regarder le match de la Suède ?

Premier jeu: 12 juillet 1908 (Victoire contre la Norvège à Göteborg)

Directeur: Janne Andersson

Meilleur résultat en Coupe du monde : Finalistes (1958)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Troisième (1992)

Calendrier télévisé suédois et liens de diffusion

FOX détient les droits du Championnat d’Europe (Euros) pour les tournois 2024 et 2028, donc ces jeux trouveront leur chemin vers FOX, FS1, FS2 et FOX Deportes.

Cependant, dans le cadre de l’accord de droits, certains jeux seront exclusivement diffusés sur le service de streaming Fubo. Cet accord comprend également les éliminatoires de l’Euro et l’UEFA Nations League, ainsi que certains matches amicaux.

TelevisaUnivision (Univision & TUDN aux États-Unis) détient les droits en espagnol, avec de nombreux jeux en streaming sur ViX ou ViX+.

Regardez la Suède sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de l’équipe nationale de Suède

Alors que la Suède n’a pas participé à la première Coupe du monde, Uruguay 1930, ses quatre premières apparitions ont été de plus en plus solides.

1934, 1938, 1950 et 1958 les ont vus terminer respectivement 8e, 4e, 3e et 2e. 1958 a été l’année où la Suède a accueilli la Coupe du monde, et sa deuxième place reste sa meilleure.

Malheureusement pour la Suède, cette année-là, ils ont rencontré le Brésil et un certain Pelé, âgé de 17 ans, en finale. 1958 reste la seule Coupe du monde organisée par une nation nordique.

De même, en euros, c’est une histoire de cuisine maison. Le meilleur résultat de l’histoire de la Suède est survenu en tant qu’hôte en 1992, où ils ont terminé troisièmes. Il s’agissait également de leur toute première apparition dans le tournoi. Après avoir raté 1996, ils se sont qualifiés pour chaque Euro depuis.

Aux Jeux olympiques, la Suède a trois médailles : le bronze en 1925 et 1952 et l’or en 1948.

La Suède a produit plusieurs joueurs notables au fil des ans. Le plus remarquable et le plus divertissant de tous est peut-être Zlatan Ibrahimović, récemment retraité. Ses 62 buts internationaux sont les plus jamais marqués pour la Suède.

SUÈDE nouvelles et reportages

Dernières nouvelles de la Suède