Programme télévisé de l’équipe nationale de Serbie

Les Aigles sont considérés comme le successeur officiel des équipes nationales du Royaume de Yougoslavie / SFR Yougoslavie et de la RF Yougoslavie / Serbie et Monténégro , avec une histoire remontant à 1920, mais leur premier match vraiment officiel sous la bannière serbe remonte à 2006.

Bien qu’elle n’avance pas souvent loin dans le tournoi, la Serbie se qualifie assez régulièrement pour la Coupe du monde. Ils ont raté l’Euro depuis 2000, donc la prochaine Coupe du Monde et l’Euro 2024 seront une chance pour les Serbes de vraiment percer sur la scène.

Programme TV de l’équipe nationale de Serbie et liens de streaming

jeudi 24 novembre 14h00 HAE Brésil vs Serbie ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

lundi 28 novembre 05h00 HAE Cameroun vs Serbie ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 02 décembre 14h00 HAE Serbie contre Suisse ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Univers , Univers , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 28 août 1920 (défaite contre la Tchécoslovaquie)

Gestionnaire: Dragan Stojkovic

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quatrième place (1930, 1962)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : Finalistes (1960, 1968)



Où puis-je regarder le match de la Serbie ?

FOX Sports détenant les droits de la Coupe du monde, des qualifications et du Championnat d’Europe, il y a fort à parier que l’on y cherchera les matchs de la Serbie. Cependant, aux États-Unis, la couverture de la Coupe du monde est également disponible via Telemundo et Universo en conjonction avec Peacock Premium.

De plus, certains matchs de qualification pour la Coupe du monde sont disponibles exclusivement sur fuboTV. Heureusement, fuboTV diffuse les quatre chaînes énumérées ci-dessus, ce qui en fait un guichet unique pour le programme télévisé de la Serbie.

La Ligue des Nations de l’UEFA est également sur la famille de réseaux FOX, avec certains matchs diffusés exclusivement sur FuboTV.

D’une manière générale, la Serbie s’appuie sur une poignée de joueurs de renommée européenne. Ces joueurs sont-ils au top du jeu en termes de popularité ? Non. Cependant, chacun remplit un rôle spécifique, et ils le font bien.

Alors que la perte de Nemanja Matic est loin d’être idéale compte tenu de sa constance, Dusan Tadic est l’un des joueurs les plus excitants à regarder dans le football européen. Le milieu de terrain de l’Ajax est le capitaine de l’équipe serbe et il a le plus de sélections à 90.

Cependant, l’équipe se concentre peut-être sur l’avant de trois joueurs de clubs italiens. Dusan Vlahovic et Filip Kostic jouent tous les deux pour la Juventus, tandis que Luka Jovic joue pour la Fiorentina. Ces trois joueurs sont talentueux et ont de l’expérience dans les grands matches.

Pour ces Américains là-bas, le nom Dejan Joveljic est familier avec sa série de buts pour LA Galaxy lors de la campagne MLS 2022. Il pourrait être un nom dans l’avion pour le Qatar.

