Historiquement la nation la plus titrée de toute l’Asie, le programme télévisé de l’équipe nationale de Corée du Sud propose tous les matchs de la Guerriers Taegeuk.

La Corée du Sud s’est qualifiée pour dix finales consécutives de la Coupe du monde, de 1986 à 2022, et onze fois au total, ce qui est le plus de toutes les nations asiatiques. Les Coréens ont atteint les demi-finales et ont terminé quatrièmes en 2002, lorsqu’ils ont co-organisé le tournoi avec le Japon.

Programme télévisé de l’équipe nationale de Corée du Sud et liens de diffusion en continu

jeudi 24 novembre 08h00 HAE Uruguay contre Corée du Sud ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

lundi 28 novembre 08h00 HAE Corée du Sud contre Ghana ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

vendredi 02 décembre 10h00 HAE Corée du Sud vs Portugal ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 2 août 1948 (Win vs Mexico à Londres)

Gestionnaire: Paulo Bento

Meilleur résultat en Coupe du monde: Quatrième place (2002)

Meilleur résultat en Coupe d’Asie de l’AFC : Vainqueurs (1956, 1960)



Où puis-je regarder le match de Corée du Sud ?

En compétition hors de la Confédération asiatique de football, de nombreux matchs de compétition sud-coréens sont diffusés sur Paramount +. Qu’il s’agisse de la Coupe d’Asie ou des qualifications pour la Coupe du monde, la plateforme de streaming payant de CBS diffuse les deux compétitions.

En ce qui concerne la plus grande compétition, la Coupe du monde, qui est disponible pour les téléspectateurs aux États-Unis via FOX. Pour la Coupe du monde 2022 et au-delà, les matchs sont diffusés sur la chaîne linéaire FOX de Fox Sports 1, la chaîne spécifique au sport de l’entreprise. Les jeux sud-coréens sont également disponibles en espagnol via Peacock Premium, en plus de Telemundo ou Universo.

Gardez à l’esprit que les matches amicaux sont également monnaie courante dans le paysage international. Cependant, comme il s’agit de matchs uniques, il n’y a pas de fournisseur sélectionné qui propose chacun des matchs amicaux d’un certain pays. Par conséquent, les matchs amicaux de la Corée du Sud pourraient éventuellement tomber sur n’importe quelle chaîne qui offre le plus pour les diffuser. Heureusement, ce programme télévisé de l’équipe nationale de Corée du Sud est à jour avec les dernières listes de tous les matchs.

La composition de la Corée du Sud tourne autour d’un joueur. Fils Heung-min. La star de Tottenham Hotspur est assurément l’un des joueurs les plus talentueux à avoir jamais émergé d’Asie dans son ensemble. Il est un pari infaillible d’être dans la formation de départ pour la Corée du Sud au Qatar 2022.

Les autres joueurs varient en fonction de l’endroit où ils jouent. Rejoindre Son en haut est un autre joueur de Premier League, Hwang Hee-chan. Hwang joue pour Wolverhampton Wanderers et continue d’avoir un impact en Europe. La défense sud-coréenne n’a qu’un seul joueur qui exerce son métier en dehors de l’Asie. Le défenseur central de Napoli, Kim Min-jae, est un partant régulier d’une équipe de Naples qui se retrouve à plusieurs reprises en UEFA Champions League.

Bien sûr, de nombreux joueurs sud-coréens représentent toujours des clubs sud-coréens. Le plus capé d’entre eux est Kim Young-gwon, qui joue pour Ulsan Hyundai. Ses 95 sélections en tant que défenseur sont au deuxième rang de l’équipe projetée pour la Coupe du monde, ce qui signifie qu’il devrait commencer au moins pendant les matchs de la phase de groupes pour la Corée du Sud.

