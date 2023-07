Ce programme télévisé de l’équipe nationale de Colombie vous permettra de savoir comment regarder Les Caféteros.

Alors que la Colombie a toujours vécu dans l’ombre des géants sud-américains que sont le Brésil et l’Argentine, ils ne sont certainement pas en reste. Ils ont disputé six Coupes du Monde de la FIFA – terminant cinquième en 2014 – et remporté la Copa América 2001.

Où puis-je regarder le match contre la Colombie ?

Premier jeu: 17 février 1926 (victoire contre le Costa Rica à Barranquilla)

Directeur: Nestor Lorenzo

Meilleur résultat en Coupe du monde : Cinquième (2014)

Meilleur résultat en Copa America : Gagnants (2001)

Programme TV Colombie et liens de streaming

Les principales compétitions officielles pour la Colombie sont la Copa América et les qualifications pour la Coupe du monde.

Fonctionnalités de Copa sur les réseaux FOX (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes) en anglais et Univision/TUDN en espagnol. Le tournoi 2024 se tiendra aux États-Unis, avec six équipes invitées de la CONCACAF.

Fubo, DirecTV Stream et Sling diffusent tous des réseaux diffusant des matchs en Colombie.

Les qualifications pour la Coupe du monde de la CONMEBOL ont été diffusées sur Fubo pour le cycle 2022. Le tournoi à 10 équipes est un tournoi à la ronde double. Pour 2026, les six meilleures équipes gagneront une place dans la Coupe du Monde de la FIFA élargie. La septième place ira à une éliminatoire intercontinentale. Les détails sur la télévision/le streaming aux États-Unis pour les qualifications de 2026 n’ont pas encore été annoncés.

Les matchs amicaux sont un peu un sac à main. Fanatiz ramassera parfois des jeux, d’autres apparaissant sporadiquement sur FOX, ESPN, ou même potentiellement TNT, NBC, Telemundo ou Peacock, selon le jeu et l’adversaire spécifiques (et la situation de leurs droits aux États-Unis).

Regardez la Colombie sur Fubo :

Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives

Histoire de l’équipe nationale de Colombie

L’équipe nationale colombienne a fait ses débuts avec une victoire 4-0 contre le Costa Rica en 1926.

Au cours du siècle qui s’est écoulé depuis, l’équipe n’a pas connu le solide succès dont ont bénéficié des pays comme l’Argentine et le Brésil. La vie dans le deuxième niveau des nations sud-américaines du football est accompagnée à la fois de moments forts et de défis.

La Colombie ne s’est qualifiée pour une Coupe du monde qu’au Chili en 1962. En 1954, la nation (et ses clubs) a en fait été interdite de compétition internationale. Cela était dû à la rupture de la ligue professionnelle nationale avec la FIFA et à la signature de joueurs étrangers sans payer de frais de transfert.

Un âge d’or du football colombien a marqué les années 1990 et le début du siècle. L’équipe s’est qualifiée pour trois Coupes du monde consécutives de 1990 à 1998 et a remporté la Copa América en 2001 – une année au cours de laquelle elle a organisé.

Cependant, cette époque est entachée de tragédie. Le défenseur Andrés Escobar était un membre clé de l’équipe de 1994 à USA ’94. Cependant, il a marqué un but contre son camp lors de leur match de phase de groupes contre les États-Unis, qui s’est avéré crucial dans une défaite 2-1. La Colombie a été éliminée du tournoi, et quelques jours plus tard, à son retour en Colombie, Escobar a été assassiné dans ce que certains pensent être une rétribution pour l’erreur sur le terrain.

Après le bonheur d’avoir remporté la Copa en 2001, une autre période sombre s’ouvre pour l’équipe nationale. Ils ne se qualifieraient pour une autre Coupe du monde qu’en 2014, et ils ne pourraient pas égaler leur succès de 2001 lors des tournois suivants de la Copa América.

Cependant, le retour de la Coupe du monde en 2014 apporterait leur meilleur résultat de tous les temps. L’équipe passionnante était dirigée par la vedette James Rodriguez, qui a remporté le Golden Boot avec six buts dans le tournoi. Une courte défaite 2-1 contre le Brésil, pays hôte, en quarts de finale a été décevante, mais la cinquième place reste le point culminant de la Colombie sur la scène internationale.

En 2018, la Colombie a également fait le tour à élimination directe, mais cette fois, elle a chuté en huitièmes de finale. En 2022, elle a raté les qualifications, mais avec plus de places pour la CONMEBOL en 2026, la Colombie a de bonnes chances de revenir à la Coupe du monde.

