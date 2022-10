Programme télévisé de l’équipe nationale de Belgique

Découvrez comment regarder l’une des meilleures équipes européennes en utilisant ce programme télévisé de l’équipe nationale belge.

La Coupe du monde 2018 a été le meilleur résultat de la Belgique dans le tournoi, alors que le diables Rouges a remporté la 3e place. Leur meilleur résultat à un championnat d’Europe remonte à 1980, lorsqu’ils ont terminé 2e. Cela fait de la Belgique la seule nation à avoir jamais été en tête du classement mondial de la FIFA sans jamais avoir remporté de Coupe du monde ou de championnat continental.

Calendrier télévisé de l’équipe nationale belge et liens de diffusion

mercredi 23 novembre 15h00 HAE Belgique contre Canada ( Coupe du monde Fifa ) RENARD , RENARD , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 1er mai 1904 (Nul contre la France à Uccle)

Gestionnaire: Roberto Martínez

Meilleur résultat en Coupe du monde : 3e prix (2018)

Meilleur résultat au Championnat d’Europe : 2e prix (1980)



Où puis-je regarder le match contre la Belgique ?

Avec FOX Sports acquérant les droits du Championnat d’Europe à partir de 2024, FOX et FS1 sont l’endroit où vous trouverez une grande partie du programme télévisé de l’équipe nationale belge. Mais ce ne sont pas les seuls spots pour assister aux matchs belges.

Les qualifications pour la Coupe du monde sont sur FOX Sports, avec certains matchs de l’Euro sur fuboTV. De plus, il y a toujours une chance qu’un ami se rende à la télévision linéaire. Ou, cela pourrait aussi être sur ESPN +. Cela dépend vraiment des autres contenus disponibles ce jour-là. fuboTV permet d’accéder à FOX, FS1 et FS2.

Au cours de la dernière décennie, la Belgique a arboré certains des joueurs les plus talentueux sur le terrain. Alors que certains de ces noms, notamment Vincent Kompany et Eden Hazard, ne jouent plus ou manquent de certains de leurs talents précédents, la formation actuelle de la Belgique compte toujours parmi les meilleures au monde.

Les points forts du onze de départ habituel sont Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois qui fournissent une colonne vertébrale apparemment inégalée par les autres prétendants à la Coupe du monde.

Cette génération dorée de la Belgique approche peut-être de ses dernières jambes. Alors que Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku peuvent être assez bons pour faire passer la Belgique devant n’importe quelle équipe, les joueurs qui se trouvent dans le sillage n’ont pas le même potentiel.

Il souligne l’importance de la Belgique dans l’obtention de son premier trophée international. Cela étant dit, des joueurs comme Alexis Saelemaekers, Arthur Theate et Amadou Onana peuvent acquérir une expérience significative lors d’un tournoi majeur tout en apprenant derrière les meilleurs joueurs belges.

