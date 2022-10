Notre programme télévisé de l’équipe nationale d’Arabie saoudite contient toutes les informations de visionnage afin que vous puissiez voir chaque Al-Akhdhar Jeu.

Aussi connue sous le nom de “Green Falcons”, l’Arabie saoudite est l’une des équipes les plus titrées d’Asie – remportant la Coupe d’Asie de l’AFC à trois reprises et participant à la finale un record à six reprises. Ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde à six reprises – toutes depuis 1994. Ils sont l’un des rares pays asiatiques – et le seul de la région du Moyen-Orient – à atteindre les huitièmes de finale du tournoi.

mardi 22 novembre 05h00 HAE Argentine contre Arabie Saoudite ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

samedi 26 novembre 08h00 HAE Pologne contre Arabie Saoudite ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu

mercredi 30 novembre 14h00 HAE Arabie Saoudite contre Mexique ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 18 janvier 1957 (Nul contre le Liban à Beyrouth)

Gestionnaire: Herve Renard

Meilleur résultat en Coupe du monde : Huitièmes de finale (1994)

Meilleur résultat en Coupe d’Asie de l’AFC : Gagnants (1984, 1988, 1996)

Où puis-je regarder le match contre l’Arabie saoudite ?

Une bonne partie des jeux d’Arabie saoudite passent par Paramount +. Le service de streaming payant de CBS est le transporteur de la Coupe d’Asie de l’AFC ainsi que des éliminatoires de la Coupe du monde d’Asie.

La Coupe du monde est disponible aux États-Unis sur la famille de chaînes FOX. Il s’agit soit du canal linéaire FOX (disponible en direct sur la plupart des marchés), soit de FS1, selon le jeu spécifique. La couverture espagnole est sur Telemundo (et en streaming en espagnol via Peacock). Fubo, DirecTV Stream, Vidgo et Sling sont des plateformes de streaming qui transportent FOX, FS1 et/ou Telemundo.

Une autre chose à garder à l’esprit est que tous les matchs amicaux peuvent apparaître sur n’importe quelle chaîne dont les enchères sont suffisamment élevées pour les diffuser. Dans le cas de l’Arabie saoudite, et pour les téléspectateurs aux États-Unis, cela ne s’applique généralement que s’ils se rencontrent contre les États-Unis ou une autre équipe de premier plan.

Comme d’autres nations du Moyen-Orient, la plupart des joueurs saoudiens jouent au niveau national. Cependant, le fait que la dernière convocation de l’équipe saoudienne ait eu 13 convocations d’une équipe, Al-Hilal, en dit long. Bien sûr, cela aide qu’Al-Hilal ait remporté la Ligue des champions asiatique 2019 et 2021. De toute évidence, le club et ses joueurs ont du succès dans leur manche.

Parmi les noms à surveiller pour la Coupe du monde figurent Fahad Al-Muwallad et Salman Al-Faraj. La paire de milieu de terrain compte plus de 140 sélections entre les deux. En plus de cela, leur nombre de buts combinés est un impressionnant 25.

Firas Al-Buraikan, 22 ans, est un autre endroit où trouver des buts. À son jeune âge, 24 apparitions, c’est décent en soi. Cependant, il a six buts dans ces matchs. Ce ratio pourrait bien se dérouler à la Coupe du monde avec l’Arabie saoudite dans un groupe difficile avec l’Argentine, la Pologne et le Mexique.

