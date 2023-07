Notre programme télévisé de l’équipe nationale d’Algérie a tout ce dont vous avez besoin pour rattraper l’Afrique du Nord Renards du Fennec.

L’Algérie a disputé quatre Coupes du Monde de la FIFA dans son histoire, dont un déplacement en huitièmes de finale en 2014 et un affrontement mémorable (pour les fans de l’USMNT) avec les États-Unis en 2010.

Programme TV de l’équipe nationale d’Algérie et liens de streaming

Premier jeu: 6 janvier 1963 (Victoire contre la Bulgarie à Alger)

Directeur: Djamel Belmadi

Meilleur résultat en Coupe du monde : Treizième place (1982)

Meilleure finale de la Coupe d’Afrique des Nations : Gagnants (1990, 2019)

Où puis-je regarder le match contre l’Algérie ?

Pour les téléspectateurs américains, les équipes nationales africaines sont un peu plus difficiles à suivre, et l’Algérie ne fait pas exception.

La Coupe d’Afrique des Nations, la première compétition internationale sur le continent, et ses matches de qualification sont diffusés sur beIN SPORTS aux États-Unis.

Si l’Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026, ces matchs seront diffusés sur FS1 ou FOX. La couverture en espagnol sera diffusée sur Telemundo et diffusée en continu sur Peacock.

Vous pouvez obtenir les deux réseaux FOX ainsi que beIN SPORTS via Fubo.

Pour les matchs amicaux, les diffuseurs varient considérablement en fonction de l’adversaire et du lieu du match.

Regardez l’Algérie sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de l’Algérie

l’Algérie officiel l’équipe nationale a en fait quelques précurseurs. Alors que le pays était encore sous le contrôle de la France, l’Algérie a formé deux équipes, l’équipe ALN de 1957-58 et l’équipe FLN de 1958-62. Ceux-ci étaient associés aux mouvements d’indépendance à l’intérieur du pays.

La nation indépendante d’Algérie a officiellement rejoint la FIFA en 1963.

Lors de leur première Coupe du monde en 1982, l’Algérie a remporté une victoire surprise sur les champions d’Europe en titre, l’Allemagne de l’Ouest, lors de leur match d’ouverture. Cependant, ils ont raté leur progression lorsque les Allemands et les Autrichiens se sont apparemment entendus lors de leur dernier match de groupe pour obtenir un résultat qui les verrait tous les deux passer – et éliminerait l’Algérie. Le résultat de cette situation a été le format de phase de groupes que nous connaissons aujourd’hui, qui voit les matchs finaux de chaque groupe joués simultanément, pour promouvoir le fair-play.

En effet, les années 1980 ont été l’un des moments forts de l’Algérie. Ils ont de nouveau participé à la Coupe du monde 1986. À la CAN, l’Algérie a terminé deuxième en 1980, quatrième en 1982 et troisième en 1984 et 1988. Cet âge d’or a culminé lorsque, en tant qu’hôte, elle a remporté la Coupe des Nations 1990.

Ce fut une longue sécheresse après cette gloire. L’Algérie n’est revenue à la Coupe du monde qu’en 2010. Elle a également eu des performances AFCON largement oubliables – y compris la disqualification en 1994 et l’échec de la qualification en 2006/2008 – jusqu’à la même année où elle a terminé quatrième.

Cette apparition à la Coupe du monde 2010 a produit un moment dramatique et l’un des plus mémorables pour les fans américains. Lors du dernier match de groupe, l’Algérie et les États-Unis se sont retrouvés à égalité 0-0 à la 90′. Si le résultat avait tenu, l’Angleterre aurait remporté le groupe et les États-Unis se seraient retrouvés troisièmes. Cependant, un but dramatique dans les arrêts de jeu de Landon Donovan a envoyé les Américains et a produit l’un des moments les plus célèbres du tournoi.

Plus récemment, l’Algérie a remporté sa deuxième CAN en 2019 et la Coupe arabe de la FIFA en 2021. Elle s’est également classée deuxième du Championnat d’Afrique des nations 2022 – un tournoi d’équipes nationales composé entièrement de joueurs évoluant dans les ligues nationales de chaque pays.

L’actualité de l’Algérie