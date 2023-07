Programme télévisé de l’Eintracht Francfort pour les téléspectateurs américains

Notre programme TV Eintracht Frankfurt vous permettra de regarder Mourir Adler des Etats-Unis.

L’Eintracht Francfort compte parmi les plus hautes fréquentations au monde, deux titres européens et quelques succès nationaux au fil des ans.

Où puis-je regarder le match de l’Eintracht Francfort ?

L’Eintracht Francfort à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 05 août 09 h 30 HE Eintracht Francfort contre Nottingham Forest (Club amical)

dimanche 20 août 11 h 30 HE Eintracht Francfort contre Darmstadt 98 (Bundesliga allemande)

dimanche 27 août 09 h 30 HE Mayence contre Eintracht Francfort (Bundesliga allemande)

dimanche 03 septembre 09 h 30 HE Eintracht Francfort contre FC Cologne (Bundesliga allemande)



Fondé: 1899

Stade: Parc de la Deutsche Bank

Directeur: Dino Toppmöller

Meilleur résultat allemand de haut vol : Gagnants (1959)

DFB-Pokal : Vainqueurs (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

Titres européens : Coupe UEFA/Europa League 2 (1980, 2022)

Eintracht Frankfurt Programme TV et liens de streaming

Les flux de Bundesliga en direct aux États-Unis sur ESPN + en anglais et en espagnol, avec tous les matchs disponibles. Bien sûr, cela inclut Francfort.

La coupe allemande DFB-Pokal est également diffusée sur ESPN +.

Francfort apparaît ici et là dans les compétitions européennes, et vous pouvez trouver ces matchs, tels que la Ligue des champions et la Ligue Europa, sur Paramount+.

Pour les émissions espagnoles de l’UEFA, la couverture se trouve sur Univision, TUDN, UniMás et le service de streaming ViX.

Histoire de l’Eintracht Francfort

Les racines de l’Eintracht Francfort remontent à une série de clubs antérieurs datant de 1899. Tout d’abord, le Frankfurter Fußball-Club Viktoria von 1899 a fusionné avec le Frankfurter Fußball-Club Kickers von 1899. Ce nouveau club, le Frankfurter Fußball Verein, s’est ensuite associé au club de gymnastique Frankfurter Turngemeinde von 1861 en 1920. Cela a formé TuS Eintracht Frankfurt von 1861. « Eintracht » se traduit par « unité » en anglais, c’est donc l’équivalent approximatif des noms de clubs « United ».

Après cette fusion définitive, le club remporte plusieurs titres dans les années 2020 et au début des années 30. Le seul titre national de haut niveau pour l’Eintracht est venu en 1959, quelques années avant le début de l’ère de la Bundesliga.

Lorsque la Bundesliga a été créée en 1963, Francfort était membre fondateur. Ils ont terminé troisième de cette première saison (et deuxième du DFB-Pokal de cette année-là).

Bien que Francfort n’ait jamais remporté la Bundesliga, ils n’ont passé que six saisons en dehors de l’élite depuis sa création.

Alors que le succès de la ligue de haut niveau a échappé aux Eagles, ils ont remporté le DFB-Pokal cinq fois depuis 1974, le titre de 2. Bundesliga en 1998 et la Coupe UEFA/Europa League en 1980 et 2022.

Le triomphe de 2022 sur les Rangers lors de la finale de la Ligue européenne a envoyé l’Eintracht en Ligue des champions pour la première fois depuis 1960 (quand elle était connue sous le nom de Coupe d’Europe).

Eintracht Francfort Actualités

