Programme télévisé de l’Athletic Bilbao pour les téléspectateurs américains

Ce programme télévisé de l’Athletic Bilbao vous permettra de regarder le meilleur club basque d’Espagne.

Membre fondateur de la Liga, l’Athletic n’a jamais été relégué en dessous du niveau supérieur du football espagnol.

Athletic Bilbao à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 12 août 15 h 30 HE Athletic Bilbao contre Real Madrid ( Liga espagnole ) ESPN+, ESPN+, abc , abc , ESPN Sports , ESPN Sports , Fubo, Fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Sangle Orange Sangle Orange



Fondé: 1898

Stade: San Mamés

Directeur: Ernesto Valverde

Titres espagnols de haut niveau : 8

Titres espagnols en Coupe du Roi : 23

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe UEFA/Europa League (1977, 2012)

Où puis-je regarder le match de l’Athletic Bilbao ?

Chaque match de la Liga est diffusé sur ESPN + en anglais et en espagnol aux États-Unis. La Copa del Rey est également disponible sur le service.

La plupart des matchs sont également diffusés simultanément sur ESPN Deportes en espagnol. Cela signifie qu’ils sont disponibles sur Fubo et DirecTV Stream, ou sur votre fournisseur de câble/satellite qui diffuse ESPN Deportes. Rarement certains jeux apparaissent également sur ABC, ESPN ou ESPN2.

Regardez l’Athletic Bilbao sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Les sportifs sont des participants semi-réguliers aux compétitions européennes. Lorsque vous recherchez des matchs de l’UEFA, Paramount + a une couverture en anglais (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue de conférence). Parfois, des matchs tardifs très médiatisés sont diffusés en direct sur CBS.

Les matchs de l’UEFA en espagnol sont télévisés sur Univision, UniMás et TUDN. Le streaming en espagnol peut être trouvé via le service ViX.

Histoire de l’Athletic Bilbao

Le club est communément connu sous le nom d’Athletic Bilbao en dehors de l’Espagne, mais (malgré leur blason qui comporte le mot « Bilbao »), le nom officiel est Athletic Club.

Le club a été fondé à la fin du XIXe siècle, en 1898. Cinq ans plus tard, une équipe affiliée est fondée à Madrid par des étudiants basques qui deviendront l’Atlético Madrid.

Bilbao est située dans une région connue sous le nom de Pays basque, une zone culturelle distincte qui chevauche la frontière de l’Espagne et de la France. Le Pays basque espagnol est une région autonome, avec son propre gouvernement. Cet écrin culturel est un élément essentiel de l’identité du club.

En fait, l’Athletic est célèbre pour sa politique consistant à ne signer que des joueurs basques.

Cependant, se limiter à une petite région à partir de laquelle s’approvisionner en joueurs n’a pas nécessairement nui aux résultats. C’est le quatrième club le plus titré de toute l’Espagne, avec huit titres en Liga. C’est derrière seulement le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético Madrid. Athletic a également le deuxième plus grand nombre de titres de Copa del Rey de tous les clubs.

Malgré un classement élevé sur les listes d’honneurs de tous les temps pour le football espagnol, aucun de ces trophées n’est venu récemment. Les titres de championnat et de Copa les plus récents remontent à 1984.

Pourtant, l’Athletic Club est resté une équipe solide. Ils n’ont jamais été relégués du plus haut niveau depuis sa fondation en 1929. Ils sont l’un des trois seuls clubs à avoir réussi cet exploit – les autres étant le Real Madrid et le FC Barcelone.

Photo: Imago